Бельгийский порт Антверпен в 2022 году побил анти-рекорд наркотрафика: здесь за год изъяли более 100 тонн кокаина.

Порты Антверпена и расположенного неподалёку голландского Роттердама - главные ворота для импорта кокаина из Латинской Америки в Европу. Наиболее регулярно наркотик прячут в партиях фруктов.

За последние десять лет бельгийский порт регулярно бьет рекорды по количеству обнаруженного и изъятого кокаина. В 2021 году бельгийские власти изъяли в порту в общей сложности 89,5 метрических тонн порошка: это на 30% больше, чем в 2020 году.

По состоянию на середину октября прошлого года общий объем арестованных наркотиков составил 71,62 тонны после нескольких сотен досмотров грузов в порту. Об этом рассказал представитель министерства финансов Бельгии, которое отвечает за таможенные инспекции.

Размер изъятий вырос только в последнем квартале 2022 года, ближе к Рождеству - периоду, когда потребление кокаина возрастает, сообщила представительница бельгийской таможни.

В результате нескольких перехватов было изъято более трех тонн кокаина, а в середине октября одна партия, состоящая из двух контейнеров из Суринама, содержала в общей сложности шесть тонн.

Однако, по оценкам властей, несмотря на использование собак-ищеек и сканеров для грузовых контейнеров, власти пресекают лишь около 10% общего объема контрабанды наркотиков, проходящей через Антверпен.

Наркотики и рост насилия

В начале этой недели в Антверпене погибла 11-летняя девочка после того, как злоумышленники устроили стрельбу по дому, где она находилась. По мнению мэра города Барта де Вевера, эта трагедия - результат "сведения счетов" между бандами:

"Идет война с наркотиками", - заявил де Вевер в интервью местному телевидению.

Прокуроры Антверпена говорят, что за последние пять лет они зарегистрировали более 200 случаев насилия, связанных с контрабандой наркотиков. Среди них угрозы расправы, нападения с оружием и взрывные устройства, брошенные в дома.

Кокаин продолжает "пожирать Антверпен", как говорят таможенные власти. Перехвачено уже так много наркотиков, что сотрудники правоохранительных органов опасаются, хватит ли у них мощностей мусоросжигательных печей для их уничтожения.

Это породило еще одну проблему: опасения, что охрана мест хранения изъятого кокаина окажется недостаточной для того, чтобы отпугнуть преступников, которые вознамерятся их украсть.

Бельгия - основной пункт ввоза кокаина в Европу, страна опережает Испанию и Нидерланды.

Пять основных стран-экспортеров кокаина, судя по объемам перехваченных партий, - Панама, Эквадор, Парагвай, Колумбия и Бразилия.