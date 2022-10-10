Таможня Антверпена изымает всё больше наркотиков

"Ворота для кокаина в Европу". Так иногда называют бельгийский Антверпен. Этовторой по величине порт на континенте. Он принимает, разгружает и отправляет ежегодно миллионы грузовых контейнеров. Такую крупномасштабную экономическую деятельность сопровождает сходная по размаху организованная преступность. А где мафия, там и контрабанда наркотиков. Антверпен стал их ведущей перевалочной базой.

Пункт таможенного досмотра ежедневно проверяют на содержание незаконных веществ сотни грузовиков. Статистику оборота наркотиков в портах Бельгии и соседних стран ведёт пресс-секретарь Федеральной службы государственных финансов Флоранс Анжеличи:

«Последние пять лет мы били рекорды здесь, в Антверпене. В прошлом году в нашем порту было перехвачено 89 тонн кокаина. Это был чрезвычайно урожайный год, но мы всё равно видим, что цифры растут».

На каждую тонну наркотиков, изъятую при попытке провоза через границу, приходится девять избежавших такой участи. Бельгийское правительство серьёзно относится к этому преступлению и готовится усилить борьбу с ним.

«В настоящее время мы нанимаем дополнительно 100 сотрудников таможни и собираемся построить новые сканирующие устройства непосредственно внутри терминалов, - продолжала Анжеличи. - Поставлена задача просвечивать 100% контейнеров, от которых исходит риск".

Банды контрабандистов расширяют свою деятельность и всё чаще прибегают к насилию. В прошлом месяце был раскрыт заговор с целью похищения людей с участием голландской преступной группировки. Среди пострадавших оказался министр юстиции Бельгии. Он расценил случившееся с ним как «наркотерроризм». А другие даже называют Бельгию «наркогосударством». Но такое обвинение не считает оправданным криминолог Католического университета Лёвена Летиция Паоли:

«Нет причин определять Бельгию как «наркогосударство». Она существенно отличается от настоящих наркогосударств, таких как, например, Мексика. В Бельгии и Нидерландах государственная администрация находится в более чистых руках. Поэтому известно очень мало случаев, когда государственных служащих коррумпируют организованные преступники».

Криминолог добавила, что в прошлом году в порту Антверпена были перехвачено столько кокаина, сколько его потребляют в год во всём Евросоюзе. Тем не менее цены на это зелье не выросли. На самом деле стоимость кокаина в некоторых случаях даже снизилась, что свидетельствует о том, с какой лёгкостью его партии доставляются в Европу.