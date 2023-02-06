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Новости Европы

Брюссель направляет помощь жертвам землетрясения

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 Viktoria Sinkevich
Спасатели разбирают завалы в Турции
Спасатели разбирают завалы в Турции   -   Авторское право  AP Photo/Omar Sanadik

Страны Евросоюза направляют спасательные команды и медицинское оборудование в наиболее пострадавшие от мощного землетрясения районы Сирии и Турции.

— В этих условиях Турция воспользовалась механизмом гражданской защиты ЕС. И Евросоюз отреагировал незамедлительно. Мы мобилизовали более 10 поисково-спасательных команд из ряда европейских стран.
Балаж Уджвари, пресс-секретарь Еврокомиссии

Франция, Испания, Венгрия, Болгария, Греция, Польша - вот неполный список европейских стран, предложивших немедленную поддержку.

В подобной ситуации каждая минута на счету. На помощь турецким спасателям в ликвидации последствий землетрясения уже отправились польские пожарные. 

Марцин Плотица, заместитель командира подразделения:  

—Известно, что время играет огромную роль. Мы очень хорошо приготовились и отреагировали уже через два - два с половиной часа после землетрясения.

Европейская комиссия предоставила Турции свою спутниковую систему Copernicus для создания карт чрезвычайных ситуаций. Аналогичную помощь Брюссель предложил сирийскому правительству.