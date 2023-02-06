Брюссель направляет помощь жертвам землетрясения

Брюссель направляет помощь жертвам землетрясенияКомментарии
Страны Евросоюза направляют спасательные команды и медицинское оборудование в наиболее пострадавшие от мощного землетрясения районы Сирии и Турции.
Франция, Испания, Венгрия, Болгария, Греция, Польша - вот неполный список европейских стран, предложивших немедленную поддержку.
В подобной ситуации каждая минута на счету. На помощь турецким спасателям в ликвидации последствий землетрясения уже отправились польские пожарные.
Марцин Плотица, заместитель командира подразделения:
—Известно, что время играет огромную роль. Мы очень хорошо приготовились и отреагировали уже через два - два с половиной часа после землетрясения.
Европейская комиссия предоставила Турции свою спутниковую систему Copernicus для создания карт чрезвычайных ситуаций. Аналогичную помощь Брюссель предложил сирийскому правительству.