Диярбакыр: поиски погибших и выживших

Спасатели в пострадавшем от землетрясения Диарбакыре работают не покладая рук, вынося из-под завалов погибших и выживших.

"Там два моих племянника и мой двоюродный брат, - говорит этот мужчина. - Они мучаются под землей. Из-за отсутствия организации мы не можем до них добраться".

Люди наблюдают за спасательными работами с болью и тревогой. У многих остались под завалами родные и близкие. Каждая минута кажется вечностью.

"Здесь живёт мой племянник. Когда мы узнали, что его здание рухнуло, мы пришли сюда. Мы здесь с 5 утра, а они под землей. Мы ждём их спасения. Но сейчас поисково-спасательные работы остановлены, так как ожидается очередное землетрясение".

Спасателям помогают солдаты. Они образовали живую цепь, чтобы люди не приближались к этому району. Сотни военнослужащих, полицейских и пожарных работают круглосуточно с раннего утра.

Землетрясение произошло в то время, когда многие люди ещё крепко спали. Одни здания рухнули от первого же мощного толчка. Другие - во время многочисленных афтершоков, которые сотрясали землю в последующие часы. Это сильно затрудняет работу спасательных служб.