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Мексика

В Мексике произошло новое землетрясение в печальную дату

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Специалист помогает женщине с приступом паники после эвакуации из-за землетрясения в Мехико
Специалист помогает женщине с приступом паники после эвакуации из-за землетрясения в Мехико   -   Авторское право  Fernando Llano/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Злой рок или совпадение?

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,6, оставившее после себя не только одну жертву и разрушения, но и всколыхнувшее болезненные воспоминания.

Дело в том, что столь сильные подземные толчки настигли Мексику в тот же день, что и два самых разрушительных землетрясения - в 1985 и 2017 годах.

В этот раз эпицентр находился в штате Мичоакан у западного побережья Мексики.

Вспоминают местные жители:

— Я боюсь. Это же невероятно, что подобное происходит снова через 5 лет. Мы знали, что такое может повториться, но такое совпадение и именно сейчас.

— Правда в том, что такие моменты очень тяжелые, вы заново переживаете прошлый опыт, особенно последнее землетрясение. Мы страдаем. Я надеюсь, что правительство сможет понять, через что проходят граждане, не только во время землетрясения, но до и после него.

За несколько часов до этого в стране прошли официальные учения и несколько церемоний в память о жертвах землетрясений 1985 года, когда по официальным данным, погибли 3200 человек, но предполагается, что их могло быть гораздо больше, и 2017 года, жертвами которого стали 369 человек.