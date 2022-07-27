English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Землетрясение на Филиппинах: есть погибшие и пострадавшие

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Филиппины
Филиппины   -   Авторское право  AP/AP

По меньшей мере четыре человека стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах. Более 60-ти получили ранения. Данные озвучил глава МВД республики. Удар стихии пришелся на 15 провинций, 15 городов, 280 муниципалитетов. Повреждены несколько мостов, автомобильные трассы и около 200 зданий.

Фердинанд Маркос-младший, президент Филиппин: "Ситуация продолжает развиваться, и так будет происходить в течение ближайших дней. Но я думаю, что все, что можно было сделать, уже сделано. Мы смогли позаботиться о потребностях и нуждах пострадавших".

Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в среду на острове Лусон. Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, эпицентр стихии находился в 3 км к северо-востоку от муниципалитета Тайум (провинция Абра). Очаг залегал на глубине 17 км.