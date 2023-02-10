Пострадавшей Турции помогают бельгийцы и бельгийские турки

Помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии поступает со всех уголков земного шара, включая Бельгию, где гражданское общество быстро организовало доставку тёплой одежды и предметов первой необходимости.

В пригороде Брюсселя Сен-Жосс-тен-Нод многие жители имеют турецкое происхождение, и пожертвования начались спонтанно.

«Больше всего нужна одежда, потому что в Турции и Сирии очень холодно. Мы помогаем нашим странам. Им нужно все", - сказала Euronews волонтер Элиф Каракея.

Помощь поступает и по официальным каналам. Бельгия направила в Турцию группу спасателей и медиков для сооружения полевого госпиталя. Эта временная инфраструктура сможет ежедневно обслуживать около 100 человек и позволит ещё 20 пациентам оставаться на ночь под санитарным наблюдением. Ожидается, что больница будет работать в течение нескольких недель.

«Всего в этой больнице будет работать около 80 человек: врачи, медсестры, а также технические персонал. Людям будут помогать в отделении реанимации, палатах, операционной, в отделениях матери и ребенка и стационарах для мужчин, женщин и т. д.», — сказал Euronews руководитель группы доктор Герлант ван Берлаер.

Ожидается, что из Бельгии прибудет ещё несколько специалистов, когда будет известна полная картина бедствия.

Посмотрите видеосюжет на эту тему.