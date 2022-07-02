English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Иран

Землетрясение в Иране: есть жертвы

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Последствия землетрясения в Иране
Последствия землетрясения в Иране   -   Авторское право  أ ب

5  человек погибли, около 50 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в субботу в Иране. Магнитуда двух из них достигала 6. 

Три подземных толчка глубиной от 10 до 16 километров были зарегистрированы в южной провинции Хормозган. Наиболее пострадала деревня Сайех Хош. Здесь обрушились несколько жилых домов, нарушилось электортснабжение. Землетрясение ощущалось также в портовом полумиллионом городе Бендер-Аббас, административном центре провинции .