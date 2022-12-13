Евросоюз договорился с Венгрией о помощи Украине

Страны Евросоюза договорились заморозить выделение Венгрии из его бюджета 6,35 млрд евро. Это 55% из того, что ей причитается. Ранее Брюссель предлагал урезать долю Будапешта на 65 % (на 10% больше). В обмен на такое послабление венгерское правительство согласилось снять своё вето с предоставления финансовой помощи Украине и с введения налога на транснациональные компании.

И хотя Венгрию всё равно наказывают за нарушение принципов правового государства, министр канцелярии премьера Виктора Орбана остался доволен:

«Мы всегда выступали за то, что если можно достичь соглашения в разумных рамках, путём нормальных компромиссов, то оно должно быть достигнуто, - сказал Гергей Гуяш. - Это особенно важно сейчас для сохранения европейского единства".

Кроме того, одобрен план восстановления Венгрии после пандемии. Но она получит на это 5,8 млрд евро только после проведения антикоррупционной и судебной реформ, которые могут растянуться на несколько лет. Впрочем если Совет ЕС сочтёт, что в этом достигнут достаточный прогресс, он может досрочно разморозить венгерские деньги.

Либеральный депутат Европарламента из Нидерландов считает правильным такое применение политики кнута и пряника:

«Это невероятно важный сигнал от Совета, - сказала Софи ин'т Велдт. - Он наконец, впервые очень ясно даёт понять, что нет места тем, кто нарушает закон, и тем, кто разрушает верховенство права в Европе».

Будапешт рассчитывают впервые получить доступ к предназначенным для него европейским фондам в апреле. Но это произойдёт только в том случае, если Брюссель будет удовлетворен выполнением венгерских обещаний.