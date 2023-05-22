В Евросоюзе не смогли договориться о следующем этапе финансирования поставок оружия Украине. Венгрия недовольна внесением её банка в список «международных спонсоров войны».

Евросоюз выражал готовность выделить ещё 500 млн евро, чтобы помочь Украине в отражении российской агрессии. Однако на встрече в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел ЕС не смогли договориться об использовании нового транша денег из Европейского фонда мира для финансирования поставок Киеву оружия. Эту операцию заблокировал Будапешт.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил это тем, что крупнейшее финансовое учреждение страны, ОТП Банк, фигурирует в составленном Украиной списке «Международных спонсоров войны»:

«Мы будем выступать против выплаты этого полумиллиарда евро из Европейского фонда мира государствам-членам, поставляющим Украине оружие, до тех пор, пока она удерживает банк OTP в списке международных спонсоров войны. OTP - крупнейший венгерский банк, OTP является важным игроком в венгерской экономике, я также могу сказать, что мы все гордимся им как венгерским банком».

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский банк OTP в чёрный список за то, что он «предоставляет российским военным льготные условия кредитования, т.е. фактически вознаграждает их за совершенные военные преступления». Банк отверг эти претензии, заявив, что аргументация неверна и необъективна.

Несмотря на то, что спор официально не имеет прямого отношения к Евросоюзу, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обещал приложить все усилия для разблокирования дальнейших платежей для Украины:

«В двустороннем или многостороннем формате мы должны сделать всё возможное, чтобы следующий пакет военной поддержки для Украины был одобрен. Если у одного государства-члена ЕС есть трудности, давайте обсудим это. Это то, что мы собираемся сделать».

В список «международных спонсоров войны» включено несколько европейских компаний, в частности, из Франции, Италии и Греции. Но Венгрия единственной из стран-членов ЕС подняла этот вопрос на союзном уровне. Украина призывает к потребительскому бойкоту товаров этих компаний, но она не имеет правовых инструментов для действия на них.