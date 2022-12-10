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мир

ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро

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 Вероника Доваль
Флаги Украины и стран ЕС перед зданием Европарламента
Флаги Украины и стран ЕС перед зданием Европарламента   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине в 2023 году макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте органа. Как отмечается в заявлении, этот кредит для Украины будет иметь 10-летний льготный период.

Утвержденное Советом ЕС предложение будет направлено в Европарламент для его возможного принятия на следующей неделе. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.