Запад предупреждает, что нужно серьёзно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия. Тем не менее союзники по НАТО решили не отменять давно запланированные на ноябрь совместные учения по ядерному сдерживанию, чтобы не посылать Владимиру Путину неверный сигнал.

Ранее президент России заявил, что готов использовать «все доступные средства» для защиты российских территорий, включая четыре области Украины, которые были незаконно аннексированы после фиктивных референдумов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на это на прошлой неделе:

«Мы серьёзно относимся к угрозам президента Путина; так же как серьёзно мы относимся к любому его высказыванию. В то же время нас не удастся шантажировать тем, что он говорит. Мы занимаем очень чёткую позицию в отношении того, как мы хотим действовать дальше».

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), у России есть 5977 ядерных боеголовок. Это самый высокий показатель в мире. Около 1500 из этих боеголовок списаны и ожидают демонтажа, а 1588 развернуты, то есть размещены на ракетах или находятся на базах с оперативными силами.

В Западной Европе только Франция и Великобритания обладают ядерным оружием. По оценкам SIPRI, вместе они имеют 515 ядерных боеголовок, из которых 400 развернуты.

По данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, у США также есть около 100 ядерных боеголовок, хранящихся на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Всего у США есть 5428 ядерных боеголовок, из которых 3708 находятся в рабочем состоянии, а остальные подлежат демонтажу.

На следующей неделе НАТО приступит к своим ежегодным совместным учениям по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» ("Steadfast Noon"), несмотря на российские угрозы. В интервью Euronews постпред США при НАТО Джулианна Смит подчеркнула:

«Ядерное сдерживание - это ключевой для НАТО элемент обороны и сдерживания. В этом контексте союзники проводят подобные учения на регулярной основе. Нынешние учения не выходят из этого цикла. Это не ответ на то, что происходит в Украине. НАТО будет это делать независимо от того, что происходит на местах внутри Украины».