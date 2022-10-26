Йенс Столтенберг о России и Иране

"Опасной, безрассудной и безответственной" назвал генеральный секретарь НАТО ядерную риторику президента России Владимира Путина. Об этом Йенс Столтенберг заявил во вторник во время визита на американский авианосец "Джордж Х.В. Куст". (Министерство обороны США сообщает, что корабль принимает участие в учениях альянса в Адриатическом море).

"Сейчас Россия ложно утверждает, что Украина готовится применить радиационную грязную бомбу на своей территории, - сказал Столтенберг. - Мы вместе с союзниками по НАТО отвергаем это откровенно ложное утверждение. Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама. Мы видели, как это происходило раньше, от Сирии до Украины. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает".

Глава НАТО также одобрил международные санкции против Тегерана, осудив поддержку Ираном военных действий России в Украине:

"В последние дни мы также видели, как Иран оказывает поддержку военным усилиям России. Это неприемлемо. Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне. Поэтому я приветствую тот факт, что союзники, в том числе и Европейский Союз, вводят строгие санкции против Тегерана".

Заявления Йенса Столтенберга прозвучали в день, когда украинский оператор атомной энергетики заявил, что российские силы выполняли секретные работы на крупнейшей в Европе АЭС.

"Энергоатом", который управляет четырьмя атомными электростанциями в Украине, сообщил, что российские силы проводили строительные работы на прошлой неделе на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Украинская сторона высказала предположения о том, что россияне готовят "террористический акт с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов", хранящихся на станции.