Белгород и Запорожье подверглись обстрелам

Белгород и Запорожье подверглись обстреламКомментарии
В результате попадания ракеты или ее обломков повреждены два этажа жилого дома в Белгороде. По словам губернатора области, в городе сработала ПВО в ответ на обстрел со стороны ВСУ.
Украина заявляет, что инцидент — результат ошибочных действий российской армии при запуске ракет в направлении Харькова.
Тем временем в Совете Европы Россию назвали "террористическим режимом".
Успехи украинской армии на юге и частичный отход российских войск могут говорить, по мнению экспертов, об открытии новой линии фронта на подступах к Херсону.
Назначенные Москвой власти оккупированного региона объявили об эвакуации населения в свете участившихся ракетных обстрелов.
Украинские войска продолжают наступать и обороняться и в других частях страны. Накануне Владимир Зеленский назвал Бахмутское направление в Донецкой области одним из самых жестоких на фронте.
Украинская сторона заявила о российском ракетном обстреле Запорожья. Поражены объекты инфраструктуры.
В Николаеве умер 11-летний мальчик. Накануне его спасли из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате массированного российского удара.