Белгород и Запорожье подверглись обстрелам

В результате попадания ракеты или ее обломков повреждены два этажа жилого дома в Белгороде. По словам губернатора области, в городе сработала ПВО в ответ на обстрел со стороны ВСУ.

Украина заявляет, что инцидент — результат ошибочных действий российской армии при запуске ракет в направлении Харькова.

Тем временем в Совете Европы Россию назвали "террористическим режимом".

Мы получили мощный ответ от ПАСЕ, которая стала первой международной организацией, назвавшей нынешний режим в России террористическим. Этот политический сигнал очень важен. Сигнал для всех государств - членов Совета Европы и всех стран мира, что не о чем говорить с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую чудовищную войну в Европе за последние 80 лет. На террор нужно отвечать силой Владимир Зеленский президент Украины

Успехи украинской армии на юге и частичный отход российских войск могут говорить, по мнению экспертов, об открытии новой линии фронта на подступах к Херсону.

Назначенные Москвой власти оккупированного региона объявили об эвакуации населения в свете участившихся ракетных обстрелов.

Украинские войска продолжают наступать и обороняться и в других частях страны. Накануне Владимир Зеленский назвал Бахмутское направление в Донецкой области одним из самых жестоких на фронте.

Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи й усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розвʼязала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, – немає про що говорити. Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів. 143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше. Не розслабляємось. Б’ємо ворога. Дотримуємось правил безпеки. Дослухаємось до сигналу повітряної тривоги – особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну! Posted by Володимир Зеленський on Thursday, October 13, 2022

Украинская сторона заявила о российском ракетном обстреле Запорожья. Поражены объекты инфраструктуры.

В Николаеве умер 11-летний мальчик. Накануне его спасли из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате массированного российского удара.