НАТО и Россия проведут параллельные "ядерные" учения

На фоне войны в Украине НАТО и Россия параллельно проведут запланированные военные учения для отработки применения ядерного оружия.

Североатлантический альянс в рамках миссии Steadfast Noon ("Стойкий полдень") задействует 60 самолетов из 14 стран-союзников, в том числе бомбардировщики, способные нести атомные авиабомбы.

Маневры будут проходить над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября.

В свою очередь Россия готовится к проведению своих ежегодных учений ядерных сил "Гром", в ходе которых, как ожидается, Москва испытает свои бомбардировщики и подводные лодки, способные нести ядерное оружие.

Зоной для маневров может стать Баренцево море, где российские военные закрыли для полетов и движения судов как минимум семь районов.

Предыдущие учения "Гром" Минобороны России проводило 17 февраля - за неделю до начала вторжения в Украину.

США осудили проведение российских учений с использование ядерного вооружения в нынешней ситуации, назвав такое решение "безответственным".