В Европе не прекращаются лесные пожары

В Европе по-прежнему свирепствуют лесные пожары. В автономном сообществе Валенсия, огонь уничтожил около 19 тысяч гектаров леса. Возгорание началось еще в понедельник пункта Бехис (провинция Кастельон). Пожар распространился на соседнюю провинцию Валенсия. Пока огонь не удалось взять под контроль.

На этих кадрах запечатлены моменты паники, возникшей в поезде, следовавшем из Валенсии в Сарагосу. Состав попал в огненную ловушку. Пострадали двадцать человек. Ведется расследование.

Итальянские пожарные изо всех сил пытались потушить лесные пожары на Сицилии и в провинции Палермо. Из-за ветра огонь распространился по лесному массиву и достиг автотрассы соединяющей Палермо и Катанию.

Два дня назад с острова Пантеллерия были эвакуированы десятки людей, в их числе модельер и предприниматель Джорджио Армани.

В России в тушении пожаров в Рязанской области задействовано свыше 400 человек и 130 единиц техники, используется 10 воздушных судов, в том числе от МЧС России и правительства Москвы. Ситуация остается сложной из-за сильного ветра, который часто меняет направление.