Италия может сблизиться с Венгрией и Польшей

В числе мировых лидеров, которые первыми поздравили победой на выборах в Италии правоцентристскую коалицию, были премьер-министры Польши и Венгрии. Матеуш Моравецкий обратился к главе популистской партии "Братья Италии" напрямую, а Виктор Орбан - через своего через политического директора. Сотрудник Свободного университета Брюсселя предполагает, что эти восточноевропейские консерваторы рассчитывают получить в лице Джорджи Мелони союзника на европейском уровне и расширить в Союзе антиевропейскую платформу:

«Возможно, итальянское правительство встанет плечо к плечу к польским, - сказал Лука Тадини. - Нужно помнить, что ультраправая партия Джорджи Мелони «Братья Италии» является партнёром партии «Закон и справедливость» в Польше. В результате в правящих кругах Италии усилится евроскептицизм, они будут сильнее выступать против миграции, ужесточат внутреннюю политику, особенно в отношении гражданских прав и прав меньшинств».

Тем же курсом движется и Швеция, в новое правительство которой вошла националистическая партия. Но силы, которые ставят интересы своих стран на первое место, вряд ли смогут объединиться и изменить баланс на политической арене Евросоюза.

"Когда евродепутаты голосовали против Орбана, а Еврокомиссия вводила против его правительства ограничительные меры за нарушение общих норм, против этого возразили партия Мелони и находящаяся в коалиции с ней "Лига" Сальвини. Совершенно очевидно, на чьей они стороне, - сказала эксперт лондонского Королевского колледжа Лейла Симона Талани. - Парадоксально звучат слова Мелони о том, что она хочет поставить Италию в центр Европы. Реальным же результатом выборов будет то, что Италия окажется на краю Европы».

Руководство Евросоюза опасается, что новая итальянская коалиция будет действовать в интересах России. Но будущий премьер не ставит под сомнение позицию Союза в отношении войны в Украине. Зато много беспокойства институтам ЕС могут причинить решения Мелони в сфере экономики и финансов.

«Она теперь утверждает, что не будет никаких изменений в фискальной политике и так далее, - продолжала эксперт из Лондона. - Но вся избирательная кампания правоцентристов была основана на снижении налогов и, в частности, на введении единой ставки. Это приведёт к сокращение поступлений в бюджет, что усилит его дефицит. Ещё больше увеличится размер государственного долга по отношению к ВВП».

Еврокомиссия заявляет, что готова работать с любым избранным правительством Италии. Но иметь дело с Джорджей Мелони и её министрами наверняка будет гораздо труднее, чем с командой уходящего премьер-министра, бывшего главы ЕЦБ Марио Драги.