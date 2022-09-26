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Италия
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Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии

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 Euronews
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Джорджа Мелони с плакатом "Спасибо, Италия"
Джорджа Мелони с плакатом "Спасибо, Италия"   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Как и ожидалось, на парламентских выборах в Италии победили ультраправые.

Популистская партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони, по официальным данным, получает более четверти голосов избирателей.

Заручившись наибольшей поддержкой среди представителей правоцентристской коалиции, Мелони становится главным претендентом на пост премьер-министра.

В своей победной речи она пообещала, что ее правительство "объединит всех итальянцев".

Если нас призовут управлять этой нацией, мы сделаем это для всех итальянцев. Мы сделаем это с целью объединения людей, укрепления того, что их связывает, а не того, что разделяет
Джорджа Мелони
лидер "Братьев Италии"

Что же касается коалиций, то ультраправые вместе с "Лигой" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони набирают более 44%. Левоцентристы - около 26,5%.

Лучший результат среди них показала "Демократическая партия" во главе с Энрико Леттой, получив более 19% голосов, она занимает второе место после "Братьев Италии". Сразу за ней с 15 % не присоединившееся к левым силам "Движение 5 звезд" Джузеппе Конте.

Демократы уже признали свое поражение и обещают стать основной оппозиционной силой в будущем парламенте.

Мы вторая политическая сила в стране, и поэтому мы считаем, что должны создать сильную оппозицию, в том числе потому, что на нас лежит большая ответственность - перед Европой, перед страной, которую ждут самые сложные испытания
Дебора Серрачиани
зампредседателя Демократической партии

Позиция Джорджи Мелони по отношению к Евросоюзу перекликается с выбранной политикой Венгрии и Польши, которые поздравили лидера "Братьев Италии" одними из первых.

При этом явка на этих выборах стала самой низкой за всю историю - около 64%, что на 10% меньше, чем в 2018 году.

Джорджа Орланди, Euronews:

— Джорджа Мелони произнесла свою первую речь после оглашения результатов, которые сразу же показали явную победу "Братьев Италии" и правоцентристов.

По словам Мелони, голоса итальянцев очень четко показали, что следующее правительство страны будут возглавлять "Братья Италии". Она сказала: "Мы не предадим страну", и добавила, что хочет вернуть доверие итальянцев и, прежде всего, напомнила об истории ее партии и о том, как ей удалось за очень короткое время получить такую большую поддержку. Как отметила Мелони, ее единомышленники никогда не переставали верить в свои силы.

Одни из ключевых аспектов этих выборов и официальных результатов, - это, безусловно, провал "Лиги" Маттео Сальвини, а также очень низкая явка, самая низкая в истории страны.

Личные поздравления Джорджа Мелони получила от премьер-министров Венгрии и Польши,

_Как ожидается, лидер "Братьев Италии" выступит с новой речью в течение дня, когда результаты этих выборов станут официальными. _