Италия: выборы по новым правилам

Из Рима передаёт корреспондент Euronews Джорджа Орланди:

– Предыдущие всеобщие выборы прошли на Апеннинах в 2018 году, но за 4 года в электоральном законодательстве многое изменилось. Более двух с половиной миллионов итальянцев, которым в этом году исполнилось 18, впервые смогут выбирать не только депутатов, но и сенаторов. Раньше это право появлялось только с 25 лет. Число парламентариев обеих палат также сократилось с 945 до 600. Вне всякого сомнения эти важные нововведения отразятся на итогах выборов.

Внимание обозревателей будет приковано к официальным данным по явке. Под конец предвыборной кампании прогнозировалось, что 35% избирателей проигнорируют волеизъявление, что могло бы стать абсолютным рекордом в истории Итальянской Республики.

Каким будет новое большинство в итальянском парламенте? Это будет во многом зависеть от того, каким политическим силам удастся мобилизовать свой электорат.