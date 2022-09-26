Итальянские ультраправые у руля: реакции рынков

Победа ультраправых не стала шоком для инвесторов. Фондовый рынок Италии с относительным спокойствием отреагировал на результаты всеобщих выборов, согласно которым в Палаццо Киджи (резиденция премьер-министра – Euronews) с большой вероятностью окажется радикальная Джорджа Мелони. Основной индекс Миланской биржи (FTSE MIB) даже завершил торги понедельника незначительным ростом, все остальные европейские площадки ушли в минус.

Реакцию рынков прокомментировал Пьерпаоло Бениньо, профессор монетарной макроэкономики Бернского университета: "Хорошая новость заключается в том, что исход голосования был предсказуем. Определилось уверенное большинство, которое сможет сформировать стабильное правительство. Больше всего рынкам не нравится неопределённость, в данном случае её нет, и это – хорошая новость. После утреннего открытия торгов немного вырос фьючерс на фондовом рынке, а также спреды по эталонным облигациям, но в целом все осталось в привычном диапазоне".

Новому кабмину предстоит выстраивать отношения с Брюсселем. Италия претендует на 191,5 миллиардов евро финансовой помощи и льготных кредитов в рамках т.н. Европейского плана восстановления и устойчивого развития в обмен на обещанные реформы судебной системы, госзаказов и государственной службы.

В ходе своей кампании Джорджа Мелони не скрывала, что намерена пересмотреть план реформ, который экс-премьер Марио Драги согласовал с Еврокомиссией, и добиться уступок со стороны ЕС.