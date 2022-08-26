Открытие политического сезона в Брюсселе под флагом Украины

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон: «На этой неделе Европейский квартал вернулся к жизни после летнего перерыва. На умах у людей - самая сильная засуха в Европе за последние 500 лет, рост инфляции, слабость евро и война в Украине, которой не видно конца. Но институты ЕС сделали все возможное в эту среду, чтобы отметить День независимости этой страны. Тогда же исполнилось шесть месяцев после вторжения России в Украину.

Давая понять, на чьей она стороне, председатель Еврокомиссии присоединилась к представителям украинской общины в центре Брюсселя. Был развёрнут гигантский сине-жёлтый флаг, и торжества продолжились.

Настроение было позитивным – так же, как и обращение Урсулы фон дер Ляйен к украинцам о будущем истерзанной войной страны:

“Вместе с вами мы отстроим заново ваши города, кирпичик за кирпичиком, и засадим ваши сады и поля - семя за семенем. Благодаря вашим жертвам ваши дети вырастут в Украине справедливой и свободной”.

Фундаментальные разногласия с Москвой

Но такая реальность ещё далека. Сейчас в столицах ЕС осознают, что эта война продлится долго. Аналитик Германского фонда Маршалла Бруно Лете обеспокоен:

“Нравится нам это или нет, но Россия - это географический сосед, и это изменить нельзя. Вопрос стоит так - какую архитектуру нам нужно построить, чтобы гарантировать мир в ближайшие годы? И это проблема, потому что Россия и Европа не могут разговаривать друг с другом. Их цели и взгляды на европейскую безопасность принципиально разные. Фундаментальные расхождения между Москвой и европейскими столицами, боюсь, являются ингредиентами длительной напряженности и нарушений безопасности на европейском континенте”.

Шесть месяцев назад, начав войну в Украине, Россия также спровоцировала на континенте крупнейший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны.

По данным УВКБ ООН, сейчас в Европе зарегистрировано 6,7 млн украинских беженцев - большинство из них в Польше, Германии и Чешской Республике. Но спустя полгода после того, как ЕС начал осуществлять Программу временной защиты, - солидарность, предложение жилья и другие ресурсы иссякают. Компания JIGSAW, дочка Google, на следующей неделе развернёт в Восточной Европе кампанию по борьбе с дезинформацией, направленной против украинских беженцев.

Чтобы узнать об этом больше, я поговорила с Флорианом Траунером, профессором политологии в Свободном университете здесь, в Брюсселе.

Трещины в системе принятия беженцев

Траунер: Режим временной защиты стал новшеством, его Евросоюз никогда раньше не использовал, и это, безусловно, очень действенный инструмент. Он обеспечивает защиту украинцев, как только они въезжают на территорию ЕС.

МакМахон: Но можно ли считать это успехом?

Траунер: Это определенно успех, если рассматривать его как первоначальную меру для прибывающих украинцев. Они избавлены от хлопот с заявлениями об убежище, от бумажной волокиты. Это почти лишено бюрократических формальностей и относительно быстро. Тем не менее, решены ещё не все проблемы. Например, у беженцев есть доступ на рынок труда, но большая трудность заключается в том, что они не говорят на некоторых нужных языках. Это осложняет для них получение работы. Есть также проблема с их квалификацией. В странах ЕС нет автоматического признания квалификаций, которые украинцы приобрели на родине.

МакМахон: Расскажите поподробнее о трещинах этом в процессе, которые вы видите.

МакМахон: В первые месяцы прибытия украинцев было видно много солидарности, много энтузиазма со стороны гражданского общества, простых людей, которые говорили: "ладно, украинцы могут спать в наших домах". Было много желающих им помочь. Но вот прошло нескольких месяцев совместного проживания. Местное население хочет, чтобы в дома вернулось спокойствие, чтобы семьи снова занимались своими делами. А украинцам уже нелегко найти приют у частных лиц. Государства больше не имеют возможности предоставлять кров всем украинцам, которых перестали принимать обычные граждане. В итоге сейчас проблематично найти для украинцев подходящее жилье на долгий срок. Так что это одна из трещин. Вторая трещина - школьное образование. Большинство приезжающих украинцев - 90%, это женщины или дети. Среди бежавших в Евросоюз около полумиллиона малолетних уже находятся в системе образования, посещают школьные уроки в странах-членах ЕС. Вероятно, будет ещё больше. Поэтому нужно много учителей. В Германии, например, по оценкам, их потребуется ещё до 24 тыс. Всё это действительно вызовы, на которые необходимо ответить. И затем мы также видим, что гражданское общество получает от властей всё меньше поддержки, прежде всего финансовой. Ослабевает взаимодействие внутри гражданского общества по решению проблем беженцев. Мы видим, что людям это всё немного надоедает, они морально устают. Такие вот трещины уже заметны.

МакМахон: Что касается единства, будут ли страны Евросоюза держаться вместе этой зимой, когда ситуация станет действительно трудной, и мы увидим многочисленные рецессии?

Траунер: Это явно будет очень трудная зима. Есть планы, как её полегче перенести. Опять же, это должно быть основано на солидарности. Люди должны в индивидуальном порядке экономить энергию, государства должны им помогать и т.д. Если в одной стране не хватает газа, с ней должна поделиться та, у которой больше источников. Следует также иметь в виду, что у Путина есть рычаги воздействия на ситуацию, но они сильны в краткосрочной перспективе. Если блогополучно перезимовать, эти рычаги будут постепенно ослабевать, и Европа окажется в гораздо лучшем положении в последующие зимы.

«Писающий мальчик» в вышиванке

Несмотря на предстоящие вызовы и неопределенность, Брюссель на этой неделе попытался поднять настроение украинской общине. Дети улыбались, их родители выстраивались в очередь, чтобы увидеть символ города, знаменитую статую «Писающего мальчика», одетую в традиционный украинский костюм.

Говорят присутствовавшие:

"Мы очень рады видеть здесь много украинцев, на нас произвели большое впечатление национальный флаг и украинская одежда. Это очень мило".

"Я хотя бы чувствую себя здесь защищенной, я чувствую, что о нас заботятся Европа и страна Бельгия. Мы получаем очень большую поддержку".