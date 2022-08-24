Солидарность Евросоюза с Украиной в День её независимости

Брюссель и учреждения Евросоюза отметили День независимости Украины выражением ей поддержки в противостоянии с Россией. На главной городской площади развернули тридцатиметровый флаг Украины, исполняли её песни. Знаменитая статуя "Писающего мальчика" была одета в национальные цвета этой страны. По бельгийскому телевидению показывали из Киева выставку военных трофеев.

В интервью Euronews представитель Украины заявил, что Москве не удалось сыграть на разногласиях внутри ЕС:

«По-моему, России сильно просчиталась, когда решила, что Евросоюз слаб и нерешителен, - сказал Всеволод Ченцов. - На самом деле ЕС доказал свою способность действовать сообща, быть единым и двигаться вперед».

За полгода Брюссель организовал беспрецедентные меры в пользу Киева. Среди них:

- прием всех беженцев из Украины,

- оказание ей финансовой и гуманитарной помощи,

- выделение денег на закупку для Украины оружия,

- запрет на вещание российских СМИ,

- финансовые, банковские и технологические санкции против Москвы,

- запрет на импорт российской нефти с конца этого года.

Председатель Еврокомиссии направила украинцам видеообращение, в котором пообещала, что правительства и народы ЕС останутся на их стороне:

«Нам предстоит многое сделать, но мы можем сделать это вместе, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Европа с вами сегодня и надолго. Слава Украине».

В то же время в Евросоюзе расходятся взгляды на закупку российских энергоресурсов. Многие страны-члены, находящиеся на грани экономического спада, сетуют на давление со стороны Россия, которая извлекает большую выгоду из роста цен на нефть и газ.

Сотрудник Германского Фонда Маршалла (США) отмечает также раскол в ЕС по вопросу о прекращении войны:

"Мы видим группу стран, которые желают Украине победы, - сказал Бруно Лете. - Но есть и другая группа членов ЕС, которые выступают за мир с Россией. Эти две цели существенно отличаются друг от друга. Если вы хотите победы Украины, это значит, что вы должны победить Россию военными средствами и сокрушить её экономически. Тогда нельзя делать уступки Москве. Но если вы хотите мира с Россией, всё наоборот - то есть нужно пойти на компромисс с ней или хотя бы заставить Украину сделать какие-то уступки России."

По мнению этого эксперта, российская агрессия уже существенно изменила Европу, например, вынудив Швецию и Финляндию вступить в НАТО.

День независимости Украины дал поводы порассуждать о том, как будут складываться отношения между ЕС и Россией в долгосрочной перспективе, и как они повлияют на благосостояние и безопасность европейцев.