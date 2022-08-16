Год назад (в середине августа 2021 г.) талибы вернулись к власти в Афганистане, вызвав массовое бегство афганцев, опасающихся, что их жизнь станет хуже при новом руководстве страны.

Какое влияние оказал исход афганцев на Европу?

Число афганцев, ищущих убежище в Европейском Союзе, выросло более чем вдвое по сравнению в течение месяца после захвата власти талибами 15 августа 2021 года (по сравнению с июльскими показателями).

Это следует из данных Евростата:

Около 6.500 афганцев обратились за убежищем в ЕС в июле 2021 года, за месяц до захвата власти. В сентябре этот показатель увеличился до 14.400 афганцев, подавших заявления.

Несмотря на то, что в первые месяцы 2022 года число афганских граждан, подавших заявления на получение убежища, начало снижаться, оно все еще значительно превышало прошлогодние показатели.

Прошения о предоставлении убежища от афганцев в сравнении с предыдущими годами

Чтобы лучше понять, как уход США и последующий захват власти талибами повлияли на миграцию афганцев в Европу, необходимо сравнить 2021/22 год с предыдущими годами.

В прошлом году число афганских граждан, обратившихся за убежищем в Европе, более чем удвоилось по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Но это все же намного меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда афганцы - на фоне постоянной нестабильности внутри страны и набиравшего силу "Талибана"* - присоединились к сотням тысяч сирийцев, приехавших в Европу. За эти два года более 360.000 афганцев попросили убежища в ЕС.

Где в Европе селятся афганцы?

Посмотрим, в каких странах Европы афганские граждане в последние годы чаще всего просят политическое убежище.

Больше всего афганцев просили убежища в странах Западной Европы, причем Германия приняла примерно одну треть от общего числа беженцев (23.940) с августа прошлого года (когда талибы захватили Кабул) по апрель 2022 - последний месяц, за который Евростат располагает данными.

Вторым по популярности направлением для мигрантов из Афганистана стала Франция, которая за тот же период приняла 13.730 заявлений от беженцев.

Как видно на графике, есть и заметные исключения.

Так, в Венгрии, на Мальте и в Лихтенштейне не было зарегистрировано ни одного заявления от афганцев о предоставлении убежища.

Какая страна получает больше всего афганских просьб о предоставлении убежища на душу населения?

Если сопоставить приведенные выше цифры с населением каждой из стран, то получается другая картина.

Считая по числу беженцев на душу населения, Словения получила больше всего афганских просьб о предоставлении убежища. С тех пор как талибы вернулись к власти, на каждые 100 тысяч жителей страны приходится 128 заявлений.

Далее следует Австрия - 107 прошений на 100 тысяч человек, за ней следует одна из беднейших стран ЕС, Болгария - 105 заявлений на 100 тысяч граждан страны.

Каково же положение Германии и Франции? С учётом численности населения Германия занимает девятое место, а Франция и вовсе на 14-м месте среди стран ЕС.

Сколько всего заявок на предоставление убежища от афганцев одобрены?

Сразу после захвата власти талибами доля принятых афганских ходатайств о предоставлении убежища увеличилась.

В период с июля по сентябрь 67% решений были положительными, по сравнению с 57% в период с января по июнь.

С октября по декабрь процент удовлетворенных запросов о предоставлении убежища подскочил до 88%, а затем немного понизился до 81% в первые три месяца 2022 года.

Глава Европейского совета по делам беженцев и вынужденных эмигрантов (ECRE) Кэтрин Вуллард говорит, что существуют "серьезные опасения" в отношении афганских просителей убежища в Европе.

Наряду с тем, что она назвала "лотереей соискателей убежища", когда показатели социальной защиты значительно разнятся по странам ЕС, по словам Вуллард, "ещё одна давняя проблема" в том, что афганцам приходится ждать убежища гораздо дольше, чем представителям других стран.

По данным Евростата, по состоянию на апрель 2022 года на рассмотрении в странах ЕС находилось 97.960 заявлений о предоставлении убежища от граждан Афганистана.

Вуллард также отмечает, что афганцы "сильно страдают" от "жестокого обращения при переходе границ, прямых отказов во въезде в страну и других форм отказа в доступе на территорию ЕС", что само по себе не оставляет им возможности подать заявление на предоставление убежища.

"Как показывает реакция стран на события в Украине, Европа может управлять кризисами перемещения и поддерживать беженцев, когда решение принято", - сказала чиновница, добавив, что афганцев, прибывающих в Европу, "намного меньше [чем украинцев] и контролировать их несложно".

* Организация признана террористической в РФ