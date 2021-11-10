Сирийские беженцы готовятся к зиме

В Сирии пока по-летнему тепло, но зима там ожидается холодная. На севере страны живут почти три миллиона беженцев, из них почти два миллиона — во временных лагерях. Некоторый из них стоят тут уже много лет. Их обитатели утверждают, что никак не могут подготовиться к зиме без посторонней помощи.

"Мы слышали, что в этом году зима будет холодной. Палатки не защитят ни от холодного дождя, ни от жары. Пока, никто не обещал нам никакой помощи с обогревом, сами мы не приготовились ни к чему. Всё, что мы можем сделать — отправить детей собирать пластиковые пакеты и хворост. Я укрепил палатку растяжками, приколотил их к земле — это всё, что я могу сделать. Больше ничего".

В этом регионе около 1400 лагерей беженцев разного размера. 88% из них возникли стихийно. В них отсутствует всякая инфраструктура, включая систему дренажа, так что зимние дожди могут попросту затопить и смыть палатки. Большие проблемы и с отоплением.

Фирас Мансур, сотрудник НПО:

"На зиму у международных организаций нет ни одной программы по доставке дров на север Сирии. Несколько местных организаций работают над доставкой помощи на зиму, но этих средств не хватит и на 10% нуждающихся. Лагеря беженцев ждёт катастрофа".

В целом, по данным НПО, гуманитарная помощь покрывает разве что треть потребностей беженцев. Обитатели лагерей ищут работу, но в разрушенной войной стране возможностей крайне мало.