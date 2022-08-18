English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Афганистан

Афганистан: более 20 человек погибли в результате взрыва в мечети

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
В одной из суннитских мечетей Кабула произошел мощный взрыв.
В одной из суннитских мечетей Кабула произошел мощный взрыв.   -   Авторское право  AP Photo

По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва в одной из мечетей Кабула. Среди них — известный мусульманский священнослужитель. Не менее 33 афганцев получили ранения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию и свидетеля происшествия. Среди раненых — несколько детей.

"Было время вечерней молитвы. Я молился вместе с другими, когда внутри мечети прогремел взрыв. Он был очень мощным", — рассказывает очевидец.

Теракт произошел на неделе, когда исполнился год с тех пор, как радикальный "Талибан", признанный террористическим во многих странах мира, захватил власть в Афганистане.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из исламских вооруженных групп.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что правительство осуждает нападение на суннитскую мечеть, и добавил, что преступники будут пойманы и наказаны за их "чудовищные дела".