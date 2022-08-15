Афганистан: год со дня захвата власти талибами

Боевики движения "Талибан"* празднуют годовщину захвата власти в Афганистане. 15 августа 2021 года подразделения талибов вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Понедельник в Афганистане официально был объявлен выходным днем. На центральных улицах Кабула сотни людей скандируют победные лозунги и фотографируются на фоне здания американского посольства.

"Мы счасливы, что смогли победить Америку", - делится своей радостью сотрудник афганской разведки Заргун Аммар.

"Я бы хотел пожелать тем, кто сбежал за границу, врачам, инженерам, тем, кто работал на прежнее правительство, вернуться в родную страну. Границы Исламского Эмирата открыты для вас, вы нужны нам", - говорит Аммар.

Сотрудник министерства обороны Аминулла Сайфуль Омар очень доволен тем, что празднует годовщину возвращения талибов к власти напротив американского посольства. Флаг США был снят в день захвата талибами Кабула, американские власти вывезли персонал и закрыли диппредставительство.

"Я очень рад тому, что могу отпраздновать со своими друзьями независимость моей страны и поражение американцев и их рабов. Все друзья собрались здесь, и мы счастливы, что можем отметить нашу независимость прямо напротив посольства США", - говорит Омар.

Однако для других жителей Афганистана, в частности для женщин, ситуация в стране ухудшилась.

Эксперты по правам человека напоминают, что сразу после захвата власти талибами они призвали международное сообщество принять жесткие меры для защиты афганцев от таких серьезных нарушений, как произвольные задержания, казни без надлежащего судебного разбирательства, насильственное внутреннее перемещение.

"Год спустя мы повторяем свой призыв, – говорят представители экспертной группы, наблюдающие за ситуацией в стране. – Талибы не только не выполнили свои обещания, но и свели на нет большую часть прогресса, достигнутого за последние два десятилетия".

В некоторых больницах Кабула не хватает средств. Многие необходимые медикаменты либо заканчиваются, либо отсутствуют. Одна из детских столичных больниц рассчитана на 300 человек, на койках - 500.

Афганистан под властью "Талибана" отрезан от получения международной помощи и в значительной степени изолирован политически.

В новом докладе ООН говорится, что из-за засухи и неурожая стране грозит голод.

Отмечается, что негативно сказывается на ситуации с поставками пшеницы и продуктов питания война в Украине. Доступ к семенам, удобрениям и воде для орошения существенно ограничен; возможности трудоустройства сведены на нет; за последние несколько месяцев у сотен тысяч семей появились огромные долги из-за нехватки средств для покупки продуктов питания.

Затяжная засуха и глубокий экономический кризис, переживаемый сейчас Афганистаном, свидетельствуют о том, что голод будет по-прежнему угрожать жизни и благополучию миллионов афганцев, говорится в опубликованном ООН докладе.

* запрещено в РФ