Схватка Евросоюза с Россией за энергию и влияние

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе борьба за энергию между Европейским Союзом и Россией перешла на новый виток. Преисполненный решимости как можно скорее преодолеть зависимость от российского газа, Союз согласовал план по сокращению потребления голубого топлива, чтобы Москва больше не могла манипулировать поставками, используя их в качестве экономического оружия.

В течение суток пришло российское возмездие. Государственный энергетический гигант «Газпром» вдвое сократил объём газа, проходящего по трубопроводу «Северный поток-1» до 20%, объяснив это сокращение техническими проблемами.

Но Германия, где трубопровод заканчивается, назвала это политическим шагом Кремля, направленным на повышение цен.

Роберт Хабек, министр экономики Германии:

«Сказав это, я хотел бы опровергнуть комментарий, который я сегодня прочитал. Я имею в виду замечание Кремля и «Газпрома» о том, что Россия якобы является гарантом энергетической безопасности в Европе. Это перекручивание каждого факта. Потому что на самом деле Россия использует свою великую силу, слишком большую силу, которую мы дали России, чтобы шантажировать Европу и Германию».

Снизить потребление газа

Опасения того, что Россия полностью перекроет кран для усиления своего политического влияния на ЕС, заставили его государства действовать.

План, одобренный министрами энергетики в Брюсселе, призван обеспечить скоординированное сокращение потребления газа в странах ЕС для подготовки к предстоящей зиме. Он просит страны-члены добровольно сократить его использование на 15%, начиная со следующего месяца, до марта.

Сделка учитывает все национальные особенности, в неё занесено множество исключений и послаблений. Разумеется, Венгрия снова стала единственной страной, выступившей против договорённости, которую Брюссель приветствовал как победу единства ЕС.

Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике:

«Наши первоначальные расчёты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полной мере, мы бы достигли сокращения спроса, которое помогло бы спокойно пережить среднюю по температурам по зиму».

Тем не менее, критики говорят, что сделка не соответствует заявленным амбициям и игнорирует экономическое влияние на домохозяйства заоблачных цен на энергию. Поэтому Европа может столкнуться с настоящим социальным кризисом, как только наступит зима.

Ко мне присоединяется Майкл Блосс, немецкий "зелёный" депутат Европарламента, где он заседает в Комитете по энергетике.

Надвигается идеальный шторм

Гробе: Вы подвергли критике первоначальное предложение Еврокомиссии, на котором основан последний компромисс. Что вы думаете об этой сделке, нажимает ли она на нужные кнопки?

Блосс: Знаете, Штефан, я думаю, мы увидим что-то вроде идеального шторма. У нас будут очень высокие цены на газ, из-за которых многим людям будет не по карману платить по счетам. У нас, вероятно, будут нехватки газа, и нам придётся его нормировать. Вдобавок к этому наступает климатический кризис. Уже сейчас в наших реках так мало воды, что мы не можем использовать их прежнюю пропускную способность для транспортировки. Я не уверен, что мы хорошо подготовлены для преодоления всех этих огромных кризисов.

Гробе: У энергетического кризиса есть социальный аспект. Как ЕС должен решить эту проблему? Людям явно нужно больше денег, чтобы оплачивать жуткие счета за энергию.

Блосс: Каждый имеет право на энергию, и никто не должен быть отключен от газа или электричества зимой, даже те, кто не в состоянии оплачивать свои счета. В ЕС должен быть некий защитный механизм, вроде неприкосновенного запаса денег на энергию. Я заметил сегодня, что прибыль крупнейшей немецкой нефтяной компании выросла на 1000% по сравнению с прошлым годом. Так что есть люди, которые получают огромные доходы, и которые нет. Поэтому было бы важно обложить налогом эту колоссальную непредвиденную прибыль нефтяных компаний, перераспределить её и отдать в качестве денег на энергию беднейшим слоям нашего общества, чтобы у них была возможность оплачивать их огромные счета.

Гробе: В целом является ли эта сделка правильным ответом на путинскую угрозу полного отключения газа следующей зимой?

Блосс: Нет, я пока не думаю, что это правильный ответ. Путин использует газ как оружие в своей войне. Он знает о нашей зависимости, а мы знаем, что он готов ею воспользоваться. Россия сократила поставки газа в Германию на 80%. Я уверен, что она сократит их ещё больше в попытке шантажом не позволить Германии давать оружия Украине. Поэтому я считаю, что мы должны быть намного твёрже.

Гробе: В ЕС достигнут компромисс по экономии газа. Считаете ли вы оправданными все эти исключения и послабления, не размоют ли они всю сделку?

Блосс: Пока нечего и размывать. Чтобы 15-процентная экономия газа стала обязательной, за это должно проголосовать большинство стран-членов. Кто-то может потребоваться для себя смягчения условий. Так что пока сделка похожа на бумажного тигра, который большой, но не кусается. В выполнении соглашения моя Германия сильно зависит от Польши, которая уже выразила сомнение в своей способности проявлять с другими солидарность. Так что нам нужно готовиться к этому кризису, который прийдёт зимой.

Ливан лишён украинского хлеба

Энергетический кризис — один из основных побочных эффектов войны в Украине, продовольственный кризис — другой.

В столице Ливана Бейруте люди часами стоят в очереди за субсидированным хлебом, которого стало не хватает из-за хозяйственных проблем, переживаемых страной. У правительства закончились деньги в результате многолетнего экономического кризиса.

А так как Ливан обычно импортирует 80% своей пшеницы из Украины. Люди ощущают на себе нехватку хлеба, которую создали не они.

Ударная волна от продолжающейся войны преодолела расстояние до Ливана в 3 тысячи километров".