Обстрел лагеря военнопленных: более 50 погибших

Боле 50 человек, по последним данным, стали жертвами удара по лагерю военнопленных в Еленовке Донецкой области. Там содержались украинские военные, в том числе взятые в плен в Мариуполе.

При этом Москва и Киев обвиняют в нанесении удара друг друга: по сообщениям властей непризнанной ДНР, Украина использовала американские РСЗО. Украинские власти говорят о российской провокации.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я слышал сегодня доклады про удары оккупантов по Еленовке Донецкой области. Это было намеренное российское военное преступление, намеренное убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших. Когда защитники "Азовстали" выходили с завода, ООН и Международный комитет Красного креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов".

В пятницу новым обстрелам подвергся Николаев. По сообщениям местных властей, использовались кассетные снаряды, попавшие в том числе по жилым кварталам, погибли по меньшей мере пять человек.

У города Соледар Донецкой области не прекращаются интенсивные бои. В пятницу сообщалось о некотором продвижении российских войск в этом районе. По заявления представителей ВСУ, главная цель российской операции — город Бахмут.

На этом фоне Украина продолжает подготовку судов для вывоза зерна. В пятницу Владимир Зеленский и представители стран "Большой семёрки" посетили Одессу, где ведётся работа в рамках подписанных неделю назад Стамбульских соглашений.