Снижение поставок газа по "Северному потоку": "Россия играет мускулами"

Договор по поставкам газа в Германию через "Северный поток-1" не выполняется – об этом заявили в немецком правительстве, обвинив Москву в газовом шантаже. В России сообщили о профилактическом снижении прокачки с 40 до 20% от пропускной мощности магистрали. Суточная производительность трубопровода упала до 33 млн кубометров газа.

В "Газпроме" утверждают, что всему виной проблемы с оборудованием на компрессорной станции – ещё одна турбина выведена из строя и нуждается в ремонте.Ранее в Берлине отмечали, что не видят технических оснований для сокращения объёмов топлива, поступающего по трубопроводу.

Турбину починили, она на месте. Наши канадские партнеры дали согласие на поставку, за что мы очень благодарны. Поэтому, с нашей точки зрения, ничто не мешает перевезти её в Россию. Мы наблюдаем демонстрацию силу, Москва играет мускулами, но мы не позволим нас запугать. Кристиан Хоффман Представитель правительства ФРГ

Немецкое информагентство DPA сообщило, со ссылкой на компанию Eustream, что Россия намерена одновременно увеличить поставки по магистрали "Трансгаз" через Словакию и Украину. В Киеве заявили, что "Газпром" неожиданно повысил давление на пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород".

"Есть ли какое-то стратегическое решение со стороны "Газпрома" и российских властей о том, чтобы сокращать поставки газа или по крайней мере не торопиться идти навстречу Европе в вопросах увеличения этих поставок или насчёт "вепонизации" торговли? Я бы сказал, что такой элемент присутствует, конечно, потому что мы обсуждаем ситуацию не так, как это было в обычной жизни год назад, а в условиях имеющегося масштабного конфликта между странами, который не скрывают ни коллективный Запад, на Россия," – говорит Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

На фоне анонсов российского концерна цены на газ подскочили на 12% и превысили 2000 долларов за тысячу кубометров на торгах в Лондоне.

Во вторник страны ЕС договорились потреблять на 15% газа меньше до 31 марта 2023 года. Против выступила только Венгрия.