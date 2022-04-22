В Евросоюзе принимают Закон о цифровых услугах

Между главными учреждениями Евросоюза идут интенсивные переговоры с целью принятия так называемого Закона о цифровых услугах. Он призван заставить крупные технологические компании, прежде всего американские, выполнять свои обязанности относительно размещаемого в интернете вредного контента.

Предполагается, что такие платформы, как Twitter, Facebook и YouTube, будут вынуждены обнаруживать и удалять сообщения, которые нарушают правила электронной коммерции или содержат дезинформацию.

Когда в пятницу утром начался финальный раунд этих переговоров, между тремя органами европейской власти - Комиссией, Парламентом и Советом -всё ещё оставались разногласия по 16 вопросам.

Один из них - как уберечь пользователей от «тёмных паттернов». Это уловки, используемых на веб-сайтах и ​​в приложениях, которые заставляют людей делать то, чего они не хотели, например ненужные покупки, или соглашаться на подписку.

Ожидается также, что участники переговоров одобрят применение чрезвычайного механизма, который будет ограничивать возможность соцсетей по распространению фейков в критические моменты, такие как пандемия или война.

Еще одна тема триалога - защита детей. Новый закон позволит пойти дальше запрета целевой рекламы и обязать такие платформы, как TikTok, объяснять свои условия таким образом, чтобы их могли понять несовершеннолетние.