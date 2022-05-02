В Брюсселе открылась школа для украинцев "Весна"

Ещё недавно Елена Шваб воспитывала своих детей в Киеве. Но война сделала их всех беженцами. Теперь мать 14-летнего Димы и 6-летнего Максима забирает младшего из школы в Брюсселе, которая на днях открылась для маленьких украинцев. Её и назвали - "Весна". Елена говорит, что её сыновья ещё не оправились от пережитого на родине:

«По-моему, здесь прекрасные возможности для общения детей, потому что до этого в Бельгии они не могли подружиться с кем-то своего возраста. Дима боится выходить из дома, а Макс не хочет играть с детьми, которые говорят только по-французски. Он тоже в постоянном испуге. Макс мне сказал: "я ничего не понимаю".

Теперь настали непростые времена для волонтёра Саллиэнн Макалпайн, которая преподаёт в Весне английский язык. Ей также приходится иметь дело с эмоциональным стрессом своих учеников:

«Вошел один мальчик - и пригнулся. Его мать сказала мне, что он боится, когда слышит самолеты. Они ему напоминают о том, что происходило в его родном городе. Мы сели, я успокоила школьника, мол это пассажирский лайнер, и здесь всё спокойно. И он перестал закрываться, мы разговорились. Но мать ещё долго оглядывалась по сторонам, потом сказала: "да, это, наверно, безопасное место". Это меня немного шокировало. "

Соучредитель этой многоязычной и бесплатной школы - Мария Смирнова. Она хочет помочь детям привыкнуть к новой обстановки и влиться в бельгийское общество.

«У нас группы смешанного возраста. В них вместе могут быть дети от 3 до 6, от 6 до 9, от 9 до 12 и от 12 до 16 лет. Мы приспосабливаем обучение к возрасту, а также к состоянию детей. К некоторым из них, возможно, придётся всё делать очень медленно, потому что они реально травмированы».

В "Весне" дети учатся на украинском, но осваивают бельгийские языки, на которых разговаривают с местными сверстниками. Две другие подобные школы также создаются в Париже.