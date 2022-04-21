ВОЗ беспокоится о психическом здоровье беженцев из Украины

Спасаясь от войны, в Евросоюз прибыли миллионы украинцев.Многие из них травмированы физически и душевно. Всемирную организацию здравоохранения беспокоит психическое состояние этих беженцев. Директор по политике Европейского бюро ВОЗ отмечает, что регион еще не отправился от нашествия коронавируса:

"Это кризис, который наложился на другой кризис, - сказала Наташа Аззопарди Мускат. - Конечно, то, что сейчас переживают люди из Украины, - это совсем другой уровень, чем неудобства карантина. Некоторые из них были свидетелями крайнего насилия, у них умерли члены семьи и близкие. Многие женщины были вынуждены покинуть дома, оставив в Украине способных защищать её мужчин, не зная, когда они воссоединятся, а пока оказавшись в лагерях для беженцев. Всё это сильно сказывается на психическом здоровье людей".

Многие прибывшие из Украины страдают посттравматическим стрессовым расстройством. На их лечение Еврокомиссия выделила 9 миллионов евро. Региональный представитель ВОЗ надеется, что эти деньги будут использованы эффективно:

"Многие страны уже внедрили системы, дающие украинским беженцам доступ к службам здравоохранения, в том числе службам защиты психического здоровья. Эти службы находились под огромным давлением ещё до пандемии, нам ещё тогда не удавалось удовлетворять все потребности пациентов в европейском регионе. И до пандемии, и во время неё такие потребности возрастали везде. Но уроки извлечены. Власти и общество осознали необходимости инвестировать в профилактику душевных болезней. Службы охраны психического здоровья выросли выросли беспрецедентным образом".

Тем временем в четверг депутаты Европарламента призвали оказывать больше поддержки бежавшим из Украины женщинам и девочкам. Страны ЕС пытаются обеспечить их потребности в жилье, образовании работе и здравоохранении, оказывать им всяческое гостеприимство и заботиться об их благополучии.