Беженцы из Украины и языковой барьер

Украинские беженцы ступают на испанскую землю. Вдали от родины, где идут военные действия, они могут, наконец, почувствовать себя в безопасности. Долгое и непростое путешествие окончено, но впереди адаптация. И тут главный барьер —языковой.

Антонио Херес , житель испании, принявший украинскую семью:

"Я поехал в Будапешт, чтобы забрать украинскую семью, которой нужен был приют. Мы все вместе прилетели в Испанию. Было сложно. Я совсем немного говорю по-английски, и они тоже… Единственный способ общаться — через переводчика с испанского на телефоне".

Украина, где наиболее распространённые языки — украинский и русский, — имеет не такие уж крепкие культурные, экономические связи с Испанией. Поэтому найти среди украинцев испаноговорящих непросто.

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews:

"Многие украинцы используют программы для перевода на телефонах, чтобы общаться с местным населением в принимающих странах. Но интерес к украинскому языку и там растёт. Число людей, изучающих его с помощью таких приложений, как Duolingo, во всём мире увеличилось более чем на 500%".

Незнание языка может стать причиной изоляции новоприбывших, препятствовать их интеграции. Испанское агентство по коммуникациям разработало бесплатное руководство по использованию эмодзи, чтобы помочь украинцам не теряться в повседневной жизни.

Марио Таскон, директор Агентства Prodigioso volcan comms:

"Мы исходим из того, что каждый имеет право на то, чтобы бы его понимали. А в данной ситуации это ещё более важно. Причём не только для беженцев, но и для местных жителей".

Подобные инструменты применяют в работе различные фонды и организации, которые помогают беженцам на первых порах и в решении самых срочных вопросов, касаемых, например, медицинской помощи.

Марио Таскон:

"Эта инструкция как спасательный жилет —больше всего нужна тем, кто находится на первой линии помощи беженцам_— когда они только приехали. Вот пример: женщина с двумя детьми, она даже не знает где находится, но может указать на эмодзи и таким образом обозначить, что ей необходимо"._

Сейчас в разработке визуальная инструкция для детей, чтобы они могли продолжить обучение в школах. Есть и бесплатные курсы испанского, чтобы даже вдали от родной страны украинцы могли чувствовать себя здесь как дома.