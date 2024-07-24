В Варшаве тысячи людей требовали декриминализировать аборты

By Euronews

Ранее польский парламент с перевесом в три голоса отклонил предложение о декриминализации абортов

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Польские группы по защите прав женщин во вторник в Варшаве протестовали против отклонения парламентом предложения, направленного на изменение закона об абортах.

Акция прошла в день заключительной сессии Сейма перед началом летних каникул.

12 июля нижняя палата парламента отклонила законопроект о декриминализации абортов, согласно которому любой, кто поможет женщине прервать беременность, не будет подвергаться уголовному преследованию.

215 депутатов проголосовали "за", 218 - "против".

Участница протеста:

— Мы здесь, потому что хотим показать, что аборт - это то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы они регулировались сейчас, и нам нужно то, что обещало правительство. Мы голосовали за правительство, которое обещало нам гражданские союзы. Мы голосовали за правительство, которое обещало нам аборты.

Участник протеста:

— У меня есть жена, у меня есть дочь, и я солидарен с женщинами. Более того, мужчинам нечего сказать по этому поводу. И если уж на то пошло, они просто должны поддерживать женщин.

В Польше — один из самых строгих законов об абортах в Европе. Прерывание беременности разрешено только в случае изнасилования или инцеста, а также при угрозе жизни женщины. Помощь в аборте может повлечь за собой до трех лет тюрьмы.