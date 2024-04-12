Сейм Польши: поправки к законам об абортах отправили в чрезвычайную комиссию

By Магдалена Ходовник

Сейм Польши в пятницу рассмотрел четыре законопроекта о либерализации права на аборт и передал их в специальную парламентскую комиссию.

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Польский парламент в пятницу рассмотрел поправки в законодательство об абортах, которое было ужесточено, когда у власти находилась партия "Право и справедливость".

Либерализация законов в этой сфере была одним из обещаний коалиции, победившей на последних парламентских выборах.

На сегодняшний день в Польше правовые нормы, касающиеся абортов, одни из самых суровых, говорят правозащитники.

"Ежедневно мы помогаем 130 женщинам сделать аборт, более 100 принимают таблетки у себя дома, как правило, купленные в интернете, от Women Help Women и других надежных поставщиков. Некоторые из них уезжают за границу, потому что срок беременности превышает 12 недель и им необходимо лечь в клинику. Мы поддерживаем их финансово. За последние годы сеть "Аборт без границ" потратила на это более 11 миллионов евро", - рассказывает Кинга Елинская изAbortion Dream Team.

В парламент было внесено четыре законопроекта. Звучали предложения отклонить все, но депутаты решили передать их в чрезвычайную комиссию.

"Сегодня действительно символический день, день прорыва. Он наверняка запомнится нашим дочерям и внучкам - произошло то, что было практически невозможно преодолеть в течение 30 лет. После 23 неудачных попыток изменить законы об абортах, которые отклонялись в первом чтении, сегодня мы добились успеха", - говорит Эва Шадлер из организации "Третий путь/2050".

Противников предложенных законопроектов немало. Депутаты от партии "Право и справедливость", например, ссылаются на решение Конституционного суда Польши.

"Я голосовал против каждого из четырех проектов, так как считаю, что каждый из них несовместим с Конституцией Польши и поэтому должен быть отклонен", - заявил представитель "ПиС" Кшиштоф Щуцкий.

Однако активисты, которые уже много лет выступают за либерализацию законодательства в сфере абортов, предупреждают, что борьба еще продолжается.

"Это первая выигранная битва, но впереди нас ждет еще много других. Предстоит большая работа в парламентском комитете. Нам еще предстоит увидеть, кто будет назначен в этот комитет, кто будет работать дальше над законопроектами об абортах. Я бы сказала, что это проблеск надежды, но до реальной победы еще далеко", - напоминает Антонина Левандовская из организации FEDERA.

Открытие дебатов в Польше совпало с решением Европарламента включить право на аборт в Хартию основных прав.