В Варшаве прошел марш противников абортов

By Euronews

В праздник Крещения Польши противники абортов прошли маршем по улицам Варшавы. Они выступают против предлагаемых новым либеральным правительством мер по смягчению законодательства об абортах.

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Тысячи противников абортов прошли маршем по Варшаве в знак протеста против недавних шагов нового правительства, которое разрешило прерывать беременность вплоть до 12-й недели.

Национальный марш за жизнь был приурочен к празднику Крещения Польши, который традиционно отмечается 14 апреля.

Польская католическая церковь призвала сделать воскресенье днем молитвы "в защиту зачатой жизни" и поддержала демонстрантов.

В Польше продолжаются дебаты вокруг шагов, которые предпринимает правительство премьер-министра Дональда Туска, стремящееся смягчить строгие законы, введенные его консервативным предшественником.

На прошлой неделе парламент Польши, где уже четыре месяца доминирует либеральное большинство, поддержал идею о продолжении работы над законопроектом, отменяющим действующий в стране почти полный запрет на аборты.

При этом ожидается, что консервативный президент Анджей Дуда, который будет находиться у власти еще год, успеет наложить на него вето.