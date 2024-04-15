В Варшаве прошел марш противников абортов

В праздник Крещения Польши противники абортов прошли маршем по улицам Варшавы. Они выступают против предлагаемых новым либеральным правительством мер по смягчению законодательства об абортах.
Тысячи противников абортов прошли маршем по Варшаве в знак протеста против недавних шагов нового правительства, которое разрешило прерывать беременность вплоть до 12-й недели.
Национальный марш за жизнь был приурочен к празднику Крещения Польши, который традиционно отмечается 14 апреля.
Польская католическая церковь призвала сделать воскресенье днем молитвы "в защиту зачатой жизни" и поддержала демонстрантов.
В Польше продолжаются дебаты вокруг шагов, которые предпринимает правительство премьер-министра Дональда Туска, стремящееся смягчить строгие законы, введенные его консервативным предшественником.
На прошлой неделе парламент Польши, где уже четыре месяца доминирует либеральное большинство, поддержал идею о продолжении работы над законопроектом, отменяющим действующий в стране почти полный запрет на аборты.
При этом ожидается, что консервативный президент Анджей Дуда, который будет находиться у власти еще год, успеет наложить на него вето.