Парламент Польши отверг декриминализацию абортов

By Euronews

Это серьёзное поражение для правящей партии, стремящейся к либерализации законодательства

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С перевесом всего в три голоса польский парламент отверг предложение о декриминализации абортов. Против проекта выступили 218 депутатов при 215 «за».

Документ предполагал отмену уголовной ответственности для тех, кто проводит процедуру аборта или помогает при этом (например, предлагает таблетки, побочным эффектом которых может стать аборт). Сейчас таким лицам грозит до 3 лет тюрьмы.

Либерализация законодательства об абортах — в Польше оно одно из самых жёстких в Европе — один из главных элементов программы премьера Дональда Туска.

Некоторые аналитики даже утверждают, что именно этот вопрос помог «Гражданской платформе» Туска прийти к власти: в конце 2020-го правившая тогда «Право и справедливость» запретила прерывание беременности, даже если есть явная угроза жизни плода — а по этому основанию в 2019 году было проведено 98% абортов в Польше.

Решение вызвало массовые протесты, не стихавшие несколько месяцев, и в итоге в прошлом году рекордное число польских женщин — более 75% — пришли проголосовать на парламентских выборах, итогом которых стало отстранение ПиС от власти.

Однако позиции консерваторов и религиозных деятелей — противников абортов — по-прежнему сильны даже в правящем блоке.

Консервативный президент Польши, Анжей Дуда, ранее заявлял, что не подписал бы отклонённый в пятницу законопроект, даже если его приняли бы.