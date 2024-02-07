Палеонтологи нашли новый вид ящеров, их назвали "туманнокрылыми"

Великобритания объявила об открытии нового вида птерозавров. Его окаменелости были найдены на шотландском острове Скай еще в 2006-м. Ученые под руководством Пола Барретта потратили годы на то, чтобы чтобы извлечь, проанализировать и описать находку.

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Древнего ящера с острова Скай назвали Ceoptera evansae, он относился к роду Darwinoptera, жившего в Среднем Юрском периоде (около 168-166 млн лет назад). Обнаружение Ceoptera evansaeа в Великобритании стало неожиданностью, так как до сих пор останки близких родичей ящера находили в Китае. По словам профессор Пола Барретта, "это доказывает, что животные были распространены гораздо шире, чем предполагалось". Ученые считают, что ящеры - дарвиноптеры населяли планету на протяжении 25 миллионов лет, разлетаясь по разным уголкам.

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Прородичи птиц

Птерозавры были самыми первыми позвоночными, умевшими летать, их крылья сочетают кожную мембрану и сильные мышцы. А вот кости их очень хрупки, так что окаменелостей осталось совсем немного.

"Почти все, что мы знаем о биологии и эволюции птерозавров, получено только из восьми или девяти ключевых мест в мире", - уточняет Барретт.- Новый вид помогает расширить географический диапазон этой группы от хорошо сохранившихся материалов в Китае до Великобритании и Аргентины".

Как нашли Ceoptera evansae?

18-летний разрыв между первой находкой костей на острове Скай и их описанием, опубликованным на этой неделе в Journal of Vertebrate Paleontology, указывает на объем проделанной работы. Некоторые окаменелости были вмурованы в скалу, их изучали с помощью компьютерной томографии.

Собранный на острове Скай скелет ящера сохранился не полностью – палеонтологам удалось обнаружить лишь фрагменты плеч, крыльев, ног и позвоночника животного.

Тем не менее останков оказалось достаточно, чтобы признать ящера принадлежащим к новому виду. Интереснаэтимология его названия. Так, слово "сeoptera" происходит от шотландского "ceò", туман, поскольку остров Скай известен своими туманами.Вторая же часть названия - "evansae" - добавлена в честь профессора Сьюзан Эванс из Университетского колледжа Лондона, которая и познакомила палеонтологов с частью острова, где сохранялись кости. Так "туманнокрылый" ящер обрел свое имя и место в классификации.