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Палеонтологи нашли новый вид ящеров, их назвали "туманнокрылыми"

Сгенерированное компьютером изображение птерозавра птеранодона, который отличается от птерозавра, обнаруженного на острове Скай.
Сгенерированное компьютером изображение птерозавра птеранодона, который отличается от птерозавра, обнаруженного на острове Скай. Авторское право Canva
By Lottie Limb
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Великобритания объявила об открытии нового вида птерозавров. Его окаменелости были найдены на шотландском острове Скай еще в 2006-м. Ученые под руководством Пола Барретта потратили годы на то, чтобы чтобы извлечь, проанализировать и описать находку.

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Древнего ящера с острова Скай назвали  Ceoptera evansae, он относился к роду Darwinoptera, жившего в Среднем Юрском периоде (около 168-166 млн лет назад). Обнаружение Ceoptera evansaeа в Великобритании стало неожиданностью, так как до сих пор останки близких родичей ящера находили в Китае. По словам профессор Пола Барретта, "это доказывает, что животные были распространены гораздо шире, чем предполагалось". Ученые считают, что ящеры - дарвиноптеры населяли планету на протяжении 25 миллионов лет, разлетаясь по разным уголкам.

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Прородичи птиц

Птерозавры были самыми первыми позвоночными, умевшими летать, их крылья сочетают кожную мембрану и сильные мышцы. А вот кости их очень хрупки, так что  окаменелостей осталось совсем немного. 

"Почти все, что мы знаем о биологии и эволюции птерозавров, получено только из восьми или девяти ключевых мест в мире", - уточняет Барретт.- Новый вид  помогает расширить географический диапазон этой группы от хорошо сохранившихся материалов в Китае до Великобритании и Аргентины".

Как нашли Ceoptera evansae?

18-летний разрыв между первой находкой костей на острове Скай и их описанием, опубликованным на этой неделе в Journal of Vertebrate Paleontology, указывает на объем проделанной работы. Некоторые окаменелости были вмурованы в скалу, их изучали с помощью компьютерной томографии.

Собранный на острове Скай скелет ящера сохранился не полностью – палеонтологам удалось обнаружить лишь фрагменты плеч, крыльев, ног и позвоночника животного.

Тем не менее останков оказалось достаточно, чтобы признать ящера принадлежащим к новому виду. Интереснаэтимология его названия. Так, слово "сeoptera" происходит от шотландского  "ceò", туман, поскольку остров Скай известен своими туманами.Вторая же часть названия - "evansae" - добавлена в честь профессора Сьюзан Эванс из Университетского колледжа Лондона, которая и познакомила палеонтологов с частью острова, где сохранялись кости.  Так "туманнокрылый" ящер обрел свое имя и место в классификации.

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