Мы побеседовали с соучредителем LinkedIn Алленом Блю в кулуарах Конференции ООН по климату COP28, чтобы узнать, как подготовить рабочую силу к "зелёному" будущему.

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Утроение мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году, быстрое сокращение выбросов и предоставление жизненно важного финансирования для борьбы с изменением климата - заголовки новостей с конференции COP28 свидетельствуют о масштабах перемен, необходимых для будущего планеты. Но чтобы добиться этих изменений, нам нужны люди, обученные выполнять работу, которая необходима для их осуществления.

Имея доступ к данным более чем миллиарда пользователей, социальная сеть LinkedIn, ориентированная на трудоустройство, выпустила в прошлом месяце отчет о том, как обстоят дела с изменением ситуации на рынке труда.

В нем предупреждается, что "значительная нехватка квалифицированных кадров" ставит под угрозу прогресс в деле перехода к "зеленой" экономике.

По мнению соучредителя LinkedIn Аллена Блю, у нас остается мало времени, чтобы ликвидировать этот дефицит "зелёных" кадров.

На "зелёные" рабочие места набирают сотрудников, но для заполнения вакансий не хватает навыков

Когда мы говорим о "зелёных" рабочих местах, речь идет не только о внедрении возобновляемых источников энергии или обеспечении качества воды.

"Зелёные" навыки интересны тем, что на самом деле они распространены гораздо шире, чем можно было бы предположить, - сказал Блю в интервью Euronews Green в кулуарах Климатической конференции ООН COP28, которая в эти проходит в ОАЭ.

По его словам, большинство рабочих мест, скорее всего, в ближайшем будущем будут включать в себя потребность в некоторых "зеленых" навыках.

"Есть "зелёные" профессии, но по нашим подсчётам, более 50% профессий ждут изменения, их обладателям понадобятся те или иные "зеленые" навыки", - убежден Блю.

Аллен Блю, соучредитель соцсети LinkedIn. LinkedIn

Все больше и больше компаний стремятся нанимать людей с "зелеными" навыками, и "зеленый найм", как говорится в отчете LinkedIn, вырос примерно на четверть. Производство электромобилей, аккумуляторов, внедрение "зеленых" технологий - все это расширяется.

Но проблема в том, что в Европе количество специалистов с "зелеными" навыками остается в соотношении примерно один к восьми или девяти, - говорит он, - и это число растет примерно на девять процентов в год. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Не думаю, что у нас есть ещё 15 лет.

Без людей, обладающих необходимыми навыками для выполнения работы по экологизации всех аспектов жизни нашего общества, прогресс в реализации всех основных преобразовательных обещаний, данных на COP28, будет идти гораздо медленнее, чем нужно.

"Мы видели это в мире технологий: на преодоление нехватки инженеров ушло 15 лет, и я не уверен, что мы вообще ее преодолели", - говорит Блю. - Не думаю, что у нас есть 15 лет на этот раз".

Кто отвечает за ликвидацию дефицита специалистов в области экологии?

"Мы должны думать о том, как включить в наши планы по переходу на новые технологии обучение людей необходимым навыкам", - говорит Блю.

По его мнению, есть три основных игрока в обеспечении достаточного количества людей с "зелеными" навыками.

Первый - это работодатели, потому что неизбежно работа ляжет на плечи тех компаний, которые создают ветряные электростанции, улучшают электросети и прилагают все остальные усилия для осуществления перехода.

Список потенциальных профессий бесконечен, но именно компании, которые нанимают людей, должны оценить, готовы ли они к этой работе.

Заполнение пробелов может означать, что им придется немного по-другому подходить к вопросу о том, кого и как они нанимают, объясняет Блю.

"Именно они должны убедиться в том, что нанимают сотрудников, ориентируясь на навыки. То есть вместо того, чтобы смотреть на опыт или образование, вы обращаете внимание на то, обладают ли люди необходимыми знаниями", - подчеркивает сооснователь LinkedIn.

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Блю напоминает, что в первые дни существования Кремниевой долины в условиях нехватки инженеров компаниям приходилось "творчески подходить" к обучению своих сотрудников. Например, интенсивные программы обучения для действующих сотрудников и программы стажировки.

По его словам, успешные компании должны делать то же самое, чтобы подготовиться к "зеленому" переходу.

"Зеленые" рабочие места это не только установка солнечных батарей. AP Photo/Michael Conroy, File

Следующим крупнейшим игроком являются инвесторы. Ключевым фактором успешного перехода, по словам Блю, является то, что они обязаны обеспечить возврат средств на экологические проекты, в которые вкладывают деньги, поскольку это вложения других людей. Как и в случае с любыми другими инвестициями, риск является немаловажным фактором.

Когда они видят "зелёные" проекты, они часто видят риск, - говорит он, - Одна из форм, которую принимает риск, - нехватка квалифицированной рабочей силы для работы над проектами".

Понимание того, как они видят риск, очень важно для того, чтобы весь процесс работал. Инвестирование средств на обучение - один из способов снизить этот риск и ликвидировать дефицит "зеленых" навыков.

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"Для них это механизм снижения риска в проектах, но к тому же это механизм, с помощью которого мы всерьез можем добиться большего прогресса в деле справедливого перехода", - подчеркивает Блю.

Должны ли правительства играть какую-то роль?

Третья и, возможно, самая важная группа - это правительства.

Каждая страна по-своему относится к обучению кадров и повышению квалификации. Некоторые делают это гораздо лучше, чем другие. По словам Блю, нам часто указывают на Германию, Швейцарию и Австрию как на примеры стран, где хорошо поставлено обучение и переобучение.

Но один и тот же подход не будет работать везде.

"В некоторых случаях правительства будут хорошо подготовлены, чтобы иметь возможность обучать людей", - объясняет Блю.

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В некоторых случаях лучшее, что они могут сделать, - это потребовать, чтобы по мере того, как "зеленые" проекты выстраиваются в очередь в компаниях, инвесторы на самом деле следили за тем, чтобы обучение действительно проводилось", полагает он.

В отчете LinkedIn также говорится о "зелёном потолке", поскольку женщины недостаточно представлены как в сфере "зеленых" навыков, так и в сфере "зеленых" рабочих мест. 90% женщин не имеют ни одного "зеленого" навыка или опыта "зеленой" работы, в то время как 16% мужчин обладают хотя бы одним "зеленым" навыком, говорится в отчете.

Гендерный разрыв наблюдается и на руководящих должностях: женщины составляют лишь 20% высокопоставленных руководителей высшего звена и 21% руководителей высшего звена в "зеленых" отраслях.

Это еще одна задача, с которой лучше всего справятся правительства, обеспечив справедливое обучение, позволяющее поднять все группы на один уровень.

По словам Блю, отдельные компании в сфере экологического, социального и корпоративного управления уже взяли на себя "много обязательств по обеспечению большего равенства".

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"Мы знаем, что такие вещи возможны и что они работают", - заключает Блю.