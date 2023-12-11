COP28: участники климатического саммита пытаются согласовать итоговый документ

By Euronews

12 декабря завешается Конференция ООН по климату. Удастся ли участникам саммита договориться о поэтапном отказе от ископаемого топлива или даже о постепенном сокращении использования нефти, угля и газа.

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Участники климатического саммита в Дубае COP28 спорят о возможном соглашении о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Стороны не могут согласовать окончательные формулировки.

Большие претензии к тексту предъявляет, в частности, Саудовская Аравия. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил призвал прекратить тактику блокировки соглашения.

Впрочем они отметил, что количество обсуждаемых вариантов значительно сократилось.

Саймон Стил, исполнительный секретарь РКИК ООН:"Сейчас мы здесь, чтобы обсудить два вопроса. Во-первых, насколько высоки наши амбиции в области смягчения последствий изменения климата, и во-вторых, готовы ли мы поддержать этот переход соответствующими средствами для его реализации?"

Саудовская Аравия и Ирак выступают против включения в текст соглашения формулировок, касающихся отказа от от использования угля, нефти и газа.

Представители ЕС намерены до последнего настаивать на том, чтобы конференция завершилась четким соглашением о поэтапном отказе от ископаемого топлива.

Вопке Хукстра, комиссар ЕС по вопросам изменения климата:"Если выбросов будет еще больше, планета закипит. Именно поэтому мы здесь. Мы должны это предотвратить".

Климатический саммит COP28 завершается во вторник. Времени на принятие соглашения осталось совсем немного. Если страны участницы конференции договорятся о поэтапном отказе от ископаемого топлива или даже о постепенном сокращении использования нефти, угля и газа, это станет историческим моментом.