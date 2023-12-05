COP28: участники саммита обсуждают отчеты экспертов о климате на планете

By Euronews

Ни одна страна мира, утверждают эксперты, не идет по пути сокращения выбросов парниковых газов, чтобы достичь цели, предусмотренные Парижским соглашением.

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Делегаты климатического саммита в Дубае COP28 обсуждают целую серию отчетов экспертов о состоянии климата на планете и усилиях по сдерживанию глобального потепления. Наш корреспондент Джереми Уилкс рассказывает последние новости конференции ООН.

Джереми Уилкс, Euronews:"Трекер климатических действий" показывает, что ни одна страна мира не идет по пути сокращения выбросов парниковых газов с тем, чтобы достичь цели в 1,5 градуса по Парижскому соглашению. Также Глобальный углеродный проект показал, что выбросы в 2023 году вырастут на 1,1% во всем мире. В Индии - более чем на 8%. Есть у нас и обзор за 10 лет, подготовленный Всемирной метеорологической организацией, которая отслеживает изменения, свзязанные с феноменами Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Все это дает довольно мрачный прогноз для нашей планеты. Я поговорил с автором доклада".

Блэр Тревин, ведущий научный сотрудник Всемирной метеорологической организации:"Мы наблюдаем ускорение изменения климата во многих компонентах климатической системы. Мы видим продолжающееся повышение глобальной температуры. Мы видим, что повышение уровня моря происходит все более быстрыми темпами. Мы видим, что таяние ледникового покрова происходит все более быстрыми темпами. Океаны становятся более теплыми и кислотными. Итак, мы наблюдаем изменения во многих частях климатической системы, и, как правило, это изменения, которые идут не в лучшую сторону".

Джереми Уилкс, Euronews: "По словам Бертрана Пикара, основателя фонда "Cолнечный импульс", имея на руках такие свидетельства, нам действительно необходимо менять вектор дискуссий".

Бертран Пикар, основатель фонда "Солнечный импульс": "Нам нужно демонстрировать решения, а не проблемы. Нам необходимо показать, что декарбонизация должна осуществляться посредством выгодной модернизации стран за счет повышения эффективности, прекращения растрачивания энергии и ресурсов и загрязнения окружающей среды. Не надо тратить деньги впустую. Есть еще и экономический императив, который, вероятно, может стать гораздо более мотивирующим для мира экономики, промышленности и политики".

Джереми Уилкс, Euronews:"С учетом этих мнений и докладов, вопрос сейчас заключается в том, удастся ли в конце этой конференции достичь соглашения о постепенном отказе от ископаемого топлива".