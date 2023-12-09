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COP28: пакеты помощи сельскому хозяйству

Министр сельского хозяйства США Том Вилсэк (справа) и Мариам Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ
Министр сельского хозяйства США Том Вилсэк (справа) и Мариам Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Авторское право AP Photo/Joshua A. Bickel
By Euronews
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О ряде масштабных пакетов мер, направленных на помощь сельскому хозяйству, объявлено на климатической конференции COP28

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На COP28 в Дубае объявлено о нескольких пакетах мер, призванных помочь сельскому хозяйству адаптироваться к климатическим вызовам будущего.

Так, США и Объединенные Арабские Эмираты сообщили о выделении еще 9 миллиардов долларов в рамках инициативы "AIM for Climate" (AIM = "Agriculture Innovation Mission"). Общий размер программы, о которой было объявлено 2 года назад, увеличен таким образом до 17 миллиардов долларов. 

Идея заключается в предоставлении фермерам технологий, знаний и инноваций, которые помогут им адаптировать их хозяйства к новой климатической реальности. Одной из главных целей инициативы является борьба с голодом в мире. 

Германия, со своей стороны, объявила о выделении 100 миллионов евро на предотвращение вырубки лесов в Бразилии. Эта проблема уже давно обсуждается во всем мире.

"Наше сотрудничество направлено на восстановление обширных лесных ландшафтов, - рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. - Мы стремимся повысить продуктивность деградировавших земель, улучшить плодородие почвы, чтобы местные жители могли найти новые рабочие места".

Министр окружающей среды Бразилии Марина Силва (слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на COP28
Министр окружающей среды Бразилии Марина Силва (слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на COP28Rafiq Maqbool/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Речь идет не только о сохранении существующих массивов тропических лесов, но и о наиболее эффективном освоении деградировавших земель, оставшихся после вырубки, чтобы обеспечить их экологически чистыми сельскохозяйственными ресурсами и чтобы местные жители, наиболее пострадавшие от вырубки лесов в Бразилии, могли найти новые устойчивые способы существования.

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