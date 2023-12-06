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COP28: мир на пороге опасных переломных моментов

Тим Лентон, профессор Эксетерского университета
Тим Лентон, профессор Эксетерского университета Авторское право Euronews
By Euronews
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Нашей планете угрожает ряд опасных переломных моментов. О них Euronews рассказал автор доклада о 5 необратимых катастрофах профессор Тим Лентон

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Джереми Уилкс, Euronews: "Согласно новому научному докладу, опубликованному сегодня, нашей планете угрожает ряд опасных переломных моментов. Речь идет о тех изменениях, которые могут произойти всего за пару лет и оказать огромное влияние на человечество. Я побеседовал с автором доклада, профессором Тимом Лентоном".

Тим Лентон, профессор Эксетерского университета: "Мы рискуем столкнуться с пятью критическими точками разрушительной системы. Потеря нескольких крупных ледниковых щитов, нарушение циркуляции Северной Атлантики, влияющее на климат в Европе, где мы находимся, а также потеря больших площадей вечной мерзлоты, которая усиливает глобальное потепление и провоцирует вымирание коралловых рифов, от которых зависят средства к существованию полумиллиарда человек".

Джереми Уилкс, Euronews: "Переломные моменты, в которые мы можем войти, несут последствия не только для коралловых рифов или тропических лесов. Изменения в Атлантике, о которых он говорит, могут иметь серьезные последствия для европейцев".

Тим Лентон:"Как гражданин Великобритании и Европы, я больше всего обеспокоен переломным моментом в так называемом субполярном круговороте воды в Северной Атлантике. В последний раз, когда он перевернулся, это привело к малому ледниковому периоду в Европе. Мы не приспособлены к внезапному переходу к более сезонному климату, который приведет к более холодным и снежным зимам и более жаркому лету, сокращению вегетационного периода для основных сельскохозяйственных культур на пару месяцев, а также к серьезным перебоям с водоснабжением".

Джереми Уилкс, Euronews:"Главный вывод заключается в том, что важен не только каждый градус потепления. Когда речь идет о переломных моментах, важна каждая десятая градуса потепления. Этот тезис, как надеются ученые, будет донесен до делегатов конференции".

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