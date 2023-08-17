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Рецепт молодости: жизнь вблизи зелёных насаждений может уменьшить биологический возраст на 2,5 года

Новое исследование показало, что жизнь вблизи зеленых насаждений может сделать вас биологически моложе.
Новое исследование показало, что жизнь вблизи зеленых насаждений может сделать вас биологически моложе. Авторское право Canva
By Charlotte Elton
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Свежий воздух и радующий глаз природный пейзаж - одни из составляющих рецепта долголетия. Учёные выяснили, что наличие парков, скверов, зелёных зон вблизи места проживания благотворно влияет на здоровье жителей, уменьшая их биологический возраст.

Вместо траты денег на походы к косметологу, дорогостоящие омолаживающие процедуры и средства, проводите больше времени в парках. Такой совет дают американские и испанские учёные, которые провели совместное исследование.

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Его результаты, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что наличие в районе проживания парков, садов, оранжерей и проч. может замедлить биологическое старение жителей.

Исследовательская группа Северо-Западного университета обнаружила, что биологический возраст людей, живущих рядом с зелёными насаждениями, в среднем на 2,5 года меньше возраста тех, кто проживает в удалённых от них кварталах.

"Жизнь рядом с большим количеством зелени может сделать вас моложе, чем вы есть на самом деле", - говорит Киезу Ким, ведущий автор исследования Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете.

"Наши выводы имеют важное значение для городского планирования в плане расширения зелёной инфраструктуры для укрепления здоровья населения и сокращения неравенства в области здравоохранения".

Как учёные измеряют биологический возраст?

Команда проанализировала тип химической модификации ДНК, известный как процесс "метилирования".

Определённые модели метилирования ДНК имеют тенденцию меняться с возрастом, и эти изменения могут быть использованы как метки на "эпигенетических часах" - для оценки биологического возраста человека на молекулярном уровне.

Сверяясь с этими часами, учёные могут рассчитать вероятность сердечного приступа, рака или снижения когнитивных способностей.

Как посещение парка может остановить ход эпигенетических часов?

Доктор Ким и его команда имели в распоряжении адреса 924 человек в четырёх городах США за 20 лет - с 1986 по 2006 годы. На основании этих данных они определили, насколько близко те жили к растительности и паркам.

Учёные сопоставили эти данные с образцами крови, взятыми в тот же период времени, взяв в расчёт и другие переменные, такие как образование, доход и факторы риска, - например, курение.

Результаты удивили. Одна группа респондентов жила по адресам, с 20-процентным зелёным покровом в радиусе 5 км. Они были примерно на 2,5 года биологически старше тех, чьи дома были окружены 30-процентным зелёным покровом.

canva
Новое исследование показало, что зеленые насаждения в районе проживания могут уменьшить биологический возраст.canva

По словам исследователей, большее число социальных контактов и повышенные физические нагрузки частично объясняют такое различие.

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Авторы отмечают, что связь между эпигенетическими часами и наличием либо отсутствием зелёных насаждений ещё более выражена, если речь идёт о людях из неблагополучных районов.

Какую ещё пользу приносят зелёные зоны?

Согласно исследованию финнских учёных, опубликованному в январе этого года, посещение зелёных зон снижает вероятность того, что городскому жителю придётся принимать лекарства от астмы или повышенного давления на треть и четверть соответственно.

Регулярные прогулки по парку также могут значительно снизить потребление препаратов для лечения психических заболеваний - на примерно 33%.

"Эти выводы необходимо принять к сведению градостроителям и лицам, ответственным за принятие решений, особенно - в ходе продолжающихся дискуссий о стратегиях жилищной политики", - сказала д-р Мирьям Шиндлер, преподаватель географии  в Университете Виктории в Веллингтоне.

"Нахождение вблизи зелёных насаждений имеет оздоровительный эффект и в перспективе замедляет процесс эпигенетического старения".

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Зелёные насаждения на благо людей и планеты

Зелёные насаждения приобретают всё большее значение по мере нагревания планеты.

В летнюю погоду городские районы действуют как "острова тепла", поскольку бетон и асфальт поглощают солнечные лучи и сильно нагреваются. Во время жары температура в Париже может подниматься на 10 градусов Цельсия выше, чем в прилегающих сельских районах.

В настоящее время более половины населения мира проживает в городах, и, по прогнозам, к 2050 году этот показатель увеличится до 68%.

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