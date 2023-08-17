Свежий воздух и радующий глаз природный пейзаж - одни из составляющих рецепта долголетия. Учёные выяснили, что наличие парков, скверов, зелёных зон вблизи места проживания благотворно влияет на здоровье жителей, уменьшая их биологический возраст.

Вместо траты денег на походы к косметологу, дорогостоящие омолаживающие процедуры и средства, проводите больше времени в парках. Такой совет дают американские и испанские учёные, которые провели совместное исследование.

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Его результаты, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что наличие в районе проживания парков, садов, оранжерей и проч. может замедлить биологическое старение жителей.

Исследовательская группа Северо-Западного университета обнаружила, что биологический возраст людей, живущих рядом с зелёными насаждениями, в среднем на 2,5 года меньше возраста тех, кто проживает в удалённых от них кварталах.

"Жизнь рядом с большим количеством зелени может сделать вас моложе, чем вы есть на самом деле", - говорит Киезу Ким, ведущий автор исследования Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете.

"Наши выводы имеют важное значение для городского планирования в плане расширения зелёной инфраструктуры для укрепления здоровья населения и сокращения неравенства в области здравоохранения".

Как учёные измеряют биологический возраст?

Команда проанализировала тип химической модификации ДНК, известный как процесс "метилирования".

Определённые модели метилирования ДНК имеют тенденцию меняться с возрастом, и эти изменения могут быть использованы как метки на "эпигенетических часах" - для оценки биологического возраста человека на молекулярном уровне.

Сверяясь с этими часами, учёные могут рассчитать вероятность сердечного приступа, рака или снижения когнитивных способностей.

Как посещение парка может остановить ход эпигенетических часов?

Доктор Ким и его команда имели в распоряжении адреса 924 человек в четырёх городах США за 20 лет - с 1986 по 2006 годы. На основании этих данных они определили, насколько близко те жили к растительности и паркам.

Учёные сопоставили эти данные с образцами крови, взятыми в тот же период времени, взяв в расчёт и другие переменные, такие как образование, доход и факторы риска, - например, курение.

Результаты удивили. Одна группа респондентов жила по адресам, с 20-процентным зелёным покровом в радиусе 5 км. Они были примерно на 2,5 года биологически старше тех, чьи дома были окружены 30-процентным зелёным покровом.

Новое исследование показало, что зеленые насаждения в районе проживания могут уменьшить биологический возраст. canva

По словам исследователей, большее число социальных контактов и повышенные физические нагрузки частично объясняют такое различие.

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Авторы отмечают, что связь между эпигенетическими часами и наличием либо отсутствием зелёных насаждений ещё более выражена, если речь идёт о людях из неблагополучных районов.

Какую ещё пользу приносят зелёные зоны?

Согласно исследованию финнских учёных, опубликованному в январе этого года, посещение зелёных зон снижает вероятность того, что городскому жителю придётся принимать лекарства от астмы или повышенного давления на треть и четверть соответственно.

Регулярные прогулки по парку также могут значительно снизить потребление препаратов для лечения психических заболеваний - на примерно 33%.

"Эти выводы необходимо принять к сведению градостроителям и лицам, ответственным за принятие решений, особенно - в ходе продолжающихся дискуссий о стратегиях жилищной политики", - сказала д-р Мирьям Шиндлер, преподаватель географии в Университете Виктории в Веллингтоне.

"Нахождение вблизи зелёных насаждений имеет оздоровительный эффект и в перспективе замедляет процесс эпигенетического старения".

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Зелёные насаждения на благо людей и планеты

Зелёные насаждения приобретают всё большее значение по мере нагревания планеты.

В летнюю погоду городские районы действуют как "острова тепла", поскольку бетон и асфальт поглощают солнечные лучи и сильно нагреваются. Во время жары температура в Париже может подниматься на 10 градусов Цельсия выше, чем в прилегающих сельских районах.

В настоящее время более половины населения мира проживает в городах, и, по прогнозам, к 2050 году этот показатель увеличится до 68%.