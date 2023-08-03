Европейцы неохотно включают кондиционеры даже в жару

Жители Европы неохотно пользуются кондицинерами даже в сильную жару. Вместо этого они включают вентиляторы и задергивают темные шторы.

Во время аномальной жары в июле магазин винтажной одежды Флорианы Перони в Риме был вынужден закрыться на неделю.

Грузовик с арендованными генераторами заблокировал дверь магазина, подавая электроэнергию в центральный римский район, в котором в результате резкого повышения температуры отключилось электричество. Главный виновник произошедшего — кондиционеры.

Период, когда температура воздуха достигала 40°C, совпал с пиком потребления электроэнергии, который приблизился к рекордному за всю историю Италии: 19 июля пиковая нагрузка составила более 59 гигаватт.

Интенсивное потребление электроэнергии вывело из строя сети не только в районе центрального квартала Кампо-де-Фьори, где находится магазин Перони, но и в других районах итальянской столицы.

Флориана Перони в своем магазине винтажной одежды AP Photo/Andrew Medichini

По данным столичной энергетической компании ARETI, потребление электроэнергии на второй неделе июля выросло на 30%, что связано с жарой, которая продолжалась уже несколько недель.

Как и многие римляне, Перони сама не имеет кондиционера ни в своем доме, ни в магазине. Когда-то Рим мог рассчитывать на то, что средиземноморский бриз снизит ночную температуру, но теперь это стало в лучшем случае периодическим облегчением.

"В крайнем случае, мы включаем вентиляторы, — говорит Перони. — Мы считаем, что этого достаточно. Мы терпим жару, как терпели ее всегда".

Однако ситуация начинает меняться.

Как европейцы борются с жарой?

Несмотря на таких консерваторов, как Перони, во многих регионах Европы кондиционеры превращаются из роскоши в необходимость. На континенте уже давно сложились противоречивые отношения с энергоемкими системами охлаждения, которые многие считают американскими капризами.

Европейцы с презрением смотрят на переохлажденные американские здания, в которых поддерживается температура, близкая к "морозилке для мяса", где струи холодного воздуха проносятся по тротуарам, когда люди входят и выходят, а длительные встречи в помещении требуют носить свитер даже в разгар лета.

В Европе, напротив, организаторы мероприятий предлагают в жару вееры. Покупатели могут вспотеть в недостаточно охлаждаемых продуктовых магазинах, а в кинотеатрах не гарантируется наличие климат-контроля. Обедающие вечером обычно выбирают столики на улице, чтобы избежать душных ресторанных залов, в которых редко работают кондиционеры.

Чтобы справиться с жарой, в Италии и Испании после обеда обычно на несколько часов прекращают работу, уходя на рипосо или сиесту. Большинство людей уезжают в отпуск в августе, когда многие предприятия полностью закрываются, чтобы семьи могли отдохнуть на море или в горах.

Итальянцы, в частности, с удовольствием оставляют перегретые города иностранным туристам, что снижает актуальность инвестиций в домашние кондиционеры.

Вентилятор в римском ресторане AP Photo/Andrew Medichini

Почему кондиционеры не популярны в Европе?

Тем не менее, по данным Международного энергетического агентства, уровень использования кондиционеров в Европе вырос с 10% в 2000 году до 19% в прошлом году. Это все еще значительно меньше, чем в США, где этот показатель составляет около 90%.

Многие в Европе сопротивляются этому из-за дороговизны, опасений по поводу воздействия на окружающую среду и даже подозрений в негативном влиянии холодных потоков воздуха на здоровье, включая простуду и больную шею.

Системы охлаждения остаются редкостью в скандинавских странах и даже в Германии, где температура воздуха в течение длительного времени может подниматься выше 30°C.

Но даже в этих странах с умеренным климатом, согласно новому исследованию Кембриджского университета, температура воздуха может перейти порог дискомфорта, если она повысится более чем на 1,5-2°C.

При таком сценарии жители северных регионов, таких как Великобритания, Норвегия, Финляндия и Швейцария, столкнутся с наибольшим относительным увеличением количества некомфортных жарких дней.

Николь Миранда, один из авторов исследования, считает, что оценки ученых являются консервативными.

"Они не учитывают эффект городских островов", — отмечает она. Города не могут охладиться ночью, а поверхности становятся горячими как батареи.

"С научной точки зрения, если мы все бросимся к готовому решению — кондиционированию воздуха, то столкнемся с проблемой другого рода, поскольку кондиционирование воздуха связано с высоким потреблением энергии и большими выбросами углерода".

По ее словам, городам следует рассмотреть другие варианты, такие как затенение зданий и использование охлаждающих водоемов.

Она также поддержала тренд на охлаждение отдельных людей, а не помещений, с помощью персональных устройств, таких как пакеты со льдом в куртках или высокотехнологичный текстиль, который более эффективно рассеивает тепло тела.

В Европе растет спрос на кондиционеры

По данным отраслевой ассоциации Assoclima, в Италии продажи кондиционеров выросли с 865 тысяч в год в 2012-м до 1,92 млн в 2022-м. В основном они предназначались для бизнеса, а не для жилых помещений, причем рост был отмечен в первом квартале этого года.

Большинство из них — это сплит-системы с тепловым воздушным насосом, которые могут отапливать помещения в зимнее время, что, по мнению Assoclima, позволяет снизить потребление газа, так как цены на него растут из-за войны в Украине. Такое двойное назначение привлекает потребителей.

Франция, где население несколько больше, проявляет большее сопротивление, продавая 1 млн устройств в год. Кондиционеры были редкостью во Франции, пока в 2003 году от жары не погибли тысячи людей, в основном пожилых.

До сих пор большинство частных домов и квартир не оборудованы кондиционерами, как и многие рестораны и другие предприятия. Предприятия, где есть кондиционеры, часто размещают рекламу, чтобы привлечь клиентов в жаркие дни.

Торговый центр в Риме AP Photo/Andrew Medichini

Неприятие кондиционеров сохраняется как среди французских консерваторов, считающих их легкомысленным американским импортом, так и среди левых французов, считающих их экологически вредными.

Сесиль де Мунк и Од Лемонсю, метеорологи из национальной метеорологической службы Франции, предупредили этим летом, что если к 2030 году количество кондиционеров в Париже удвоится, то температура в городе поднимется на 2°C из-за тепла, выделяемого насосами.

Несмотря на опасения по поводу стоимости электроэнергии, кондиционеры быстро завоевывают дома в Испании —стране, где обычно пользуются вентиляторами и задвигают темные шторы.

Согласно исследованию Университета Ка' Фоскари, к 2040 году кондиционеры будут установлены в половине испанских домов, тогда как в 1990 году их было всего 5%.

Шум, стоимость и нерациональное использование энергии отпугивают людей

Соседи владельцев кондиционеров при этом жалуются на шум.

"Некоторые люди не могут открыть окно, потому что их обдувает дым, — рассказывает президент Совета управляющих недвижимостью Испании Пабло Абаскаль. — С увеличением количества кондиционеров в домах, во многих зданиях скоро будет негде разместить эти устройства".

По данным исследования, проведенного в Университете Оттавы (Канада), кондиционирование и охлаждение воздуха играют ключевую роль для пожилых людей в условиях экстремальной жары, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему при температуре 37°C.

Но даже в таких странах, как Кипр, где жара в 40°C стала нормой, постоянное использование кондиционера не по карману многим пожилым людям, живущим на фиксированный доход. Многие жители средиземноморского острова ограничивают использование кондиционера только самым жарким временем суток, иногда ограничиваясь одной комнатой.

"Несомненно, такой сценарий существенно влияет и на их психическое состояние", — говорит директор кипрской организации "Обсерватория третьего возраста", занимающейся защитой прав пожилых людей, Демос Антониу. — Преобладает опасение, что отказ от использования кондиционеров может привести к тепловому удару".

В свои 83 года Ангелики Вассилиу, прежде чем нажать кнопку "вкл", думает и о своих счетах за электроэнергию, и о будущих поколениях.

"Нет смысла тратить энергию впустую. Расточительство несправедливо, — говорит он. — Расточительство любого ресурса — это неправильно, ведь что произойдет с нашей планетой из-за всех этих отходов?"