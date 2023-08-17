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Действительно ли ООН считает, что нужно охлаждать Землю, отражая лучи Солнца?

Нужно ли укрыть Землю от солнечных лучей?
Нужно ли укрыть Землю от солнечных лучей? Авторское право Canva
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ООН предупреждает, что технология блокирования солнечного света не заменит сокращения выбросов

Это звучит как идея из фантастического романа, но некоторые исследователи всерьез предлагают охлаждать Землю, отражая солнечный свет обратно в космос.

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Эта необычное предложение, по данным ряда новостных изданий, даже вызвало интерес ООН, которая намерена "изучить" этот вопрос. Сторонники идеи утверждают, что она может уменьшить разрушительные последствия изменения климата и даже охладить Землю.

Но насколько жизнеспособна технология блокировки Солнца, и что предприняла Организация Объединенных Наций?

Как блокировка Солнца может остановить изменение климата?

Технологии блокирования Солнца, также известные как "модификация солнечной радиации", теоретически могут охладить Землю, отражая солнечный свет обратно в космос.

Одна из идей заключается в закачивании блокирующих солнечное излучение частиц в верхние слои атмосферы. Процесс "стратосферных аэрозольных инъекций" предполагает распыление самолетами в стратосфере аэрозоля, подобного диоксиду серы.

Этот туман из частиц будет отражать солнечные лучи обратно вверх, затеняя Землю. Этот метод уже сработал, хотя и случайно. При извержении вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году были выброшены тысячи тонн диоксида серы. Глобальная температура временно снизилась на 0,5°C.

В сентябре 2022 года исследователи из Йельского университета утверждали, что метод инъекции в теории может привести к замораживанию полюсов.

Заинтересована ли ООН в изучении этой технологии?

Несколько новостных изданий сообщают, что ООН хочет "изучить" эту технологию.

Это может создать впечатление, что организация одобрила блокировку солнечных лучей как эффективный инструмент борьбы с изменением климата.

На самом деле это не так.

В недавнем отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о модификации солнечного излучения содержится вывод, что в настоящее время это не является реалистичным или благоразумным планом.

"ЮНЕП согласна с мнением экспертов, что в настоящее время крупномасштабное или оперативное развертывание подобных технологий не является необходимым, жизнеспособным, благоразумным или достаточно безопасным. Учитывая ограниченное научное понимание и неопределенность в отношении потенциального воздействия и непредвиденных последствий, - говорит главный научный сотрудник ЮНЕП Андреа Хинвуд. - Мы пришли к выводу, что эта технология не может заменить сокращение выбросов парниковых газов".

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Однако организация не исключает этот метод полностью, и в докладе содержится вывод, что оценка метода "может измениться, если меры по борьбе с изменением климата останутся недостаточными".

Что показывают исследования по блокированию солнца?

Исследования метода солнечной блокировки дали неоднозначные результаты. Даже его ярые сторонники призывают сначала сократить глобальные выбросы.

В докладе Йельского университета изложен гипотетический план "отключения мирового термостата", отмечает ведущий автор Уэйк Смит.

Его реализация предусматривала бы, что 125 высоколетящих самолетов периодически распыляют частицы в атмосферу на широтах 60 градусов к северу и югу - примерно в районе Северной Аляски и южной оконечности Патагонии.

Частицы медленно дрейфовали бы к полюсам, охлаждая Землю на 2 градуса Цельсия.

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Авторы считают, что их план, который обойдется более чем в 11 миллиардов евро, имеет "потенциальную выгоду для всего мира".

"Существует широко распространенное и разумное опасение по поводу использования аэрозолей для охлаждения планеты, - говорит Смит. - Но если соотношение риска к выгоде где-нибудь и окупится, то только на полюсах".

Но у этого плана есть и другие потенциальные проблемы.

Он потребует 175 000 полетов с распылением частиц в год, что приведет к выбросу в воздух миллионов тонн парниковых газов.

Чтобы решить проблему изменения климата, мир должен скорее сократить зависимость от ископаемого топлива, предупреждает Смит.

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"Хотя в условиях быстрого потепления это могло бы помочь, но стратосферные инъекции аэрозоля лечат лишь симптом изменения климата, а не основную болезнь, - говорит он. - Это аспирин, а не пенициллин. Это не замена декарбонизации".

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