В Португалии устраняют последствия урагана "Кристин". Власти продлили режим ЧС

Автомобили повреждены в результате падения на них крыши здания во время шторма "Кристин" в Фигейра-да-Фош.
Автомобили повреждены в результате падения на них крыши здания во время шторма "Кристин" в Фигейра-да-Фош. Авторское право  Jorge Lemos/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Авторское право Jorge Lemos/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Manuel Ribeiro  & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Ураган "Кристин" оставил после себя серьёзные разрушения особенно в центре Португалии. Синоптики прогнозируют сильные дожди и не исключают наводнения.

Около 240 военнослужащих работают вместе с аварийными, коммунальными службами в пострадавших от урагана "Кристин" районах Португалии. Идёт расчистка дорог от поваленных деревьев, обломков, мусора.

В центре страны, на которой пришёлся основной удар стихии, по прежнему есть проблемы со связью. Почти 170 тысяч потребителей остаются без электричества. В основном это жители муниципалитета Лейрия. Местный оператор E-Redes заявил, что это число сокращается по мере восстановления электросети. Компания направляет генераторы в наиболее пострадавшие районы, "450 генераторов уже задействованы", - сообщил представитель E-Redes.

Ветер утих, но синоптики прогнозируют сильные ливни, при высоком риске наводнения. Правительство продлило режим ЧС до воскресенья, 8 февраля. На этот день намечены президентские выборы.

На фоне критики в свой адрес, обвинений в медленном реагировании от оппозиции и региональных властей, правительство распорядилось выделить 2,5 миллиарда евро на восстановление, предназначенные предприятиям и жителям. Премьер-министр Луиш Монтенегру пообещал, что семьи, чьи дома были повреждены, получат до десяти тысяч евро помощи.

Related

"Мы мобилизуем все наши ресурсы для ответственного управления чрезвычайной ситуацией, но также с надеждой… мы снова восстановим Португалию", — сказал премье на пресс-конференции.

Как официально сообщается, 400 миллионов евро из этого пакета также пойдут на восстановление железных и автомобильных дорог, около 500 миллионов - на компании и 200 миллионов - на восстановление общественных сооружений.

Ураган "Кристин" пронёсся рано утром в среду по центральной части материковой Португалии с порывами ветра, достигающими 200 км/ч и проливным дождём. Погибли по меньшей мере шесть человек, повреждены дома, инфраструктура, линии электропередач.

