Насколько экологичен ваш город?

Магдалена Ходовник

Польский город Жешув признан одним из самых "зеленых" в стране. Муниципальные власти и местные жители стараются сделать его более экологичным и комфортным для проживания. Один из способов - защита и высадка деревьев.

Жешув - один из самых "зеленых" городов Польши как в плане энергопотребления, так и природопользования. Это обусловлено его архитектурным планом и ценностью экосистемы, которая становится все более чувствительной к изменению климата.

"У нас много зеленых зон с деревьями, где можно укрыться в такие жаркие дни", - говорит жительница Жешува Мария.

Вместе с одним из жешувских активистов мы решили замерить температуру в городе - на солнце и в тени деревьев.

Мирослав Рушала из организации "Экоскоп" показывает разницу на термометре: "43 и 26, почти 20 градусов!"

"Городская политика сильно изменилась в положительную сторону. Мы сажаем деревья, но город стал высаживать еще больше. Власти начали заботиться о старых деревьях", - рассказывает Мирослав.

Деревья можно назвать "бесплатными кондиционерами". Когда на солнце температура воздуха выше 40 градусов, под деревом не так жарко, там свой микроклимат.

Озеленение города - результат совместной работы мэрии Жешува и жителей, которые понимают важность высадки деревьев и бережного к ним отношения.

_"Мы предложили жителям назвать места, где бы они хотели видеть новые деревья._Это важно, ведь жители лучше знают, где им нужна тень, где им нужна зелень", - рассказывает сотрудник жешувской мэрии Артур Гернанд.

По его словам,инвестировать в озеленение необходимо, чтобы сделать жизнь более комфортной, чтобы жители чувствовали себя хорошо.

"В этом году в Жешуве появится еще тысяча деревьев, больше тысячи деревьев", - обещает Гернанд.

Защита лесов – одно из самых доступных средств борьбы с изменением климата. Деревья дают возможность противостоять периодам аномальной жары, с которыми все чаще сталкивается Европа. При этом, они тоже страдают от потепления планеты и вызываемых им явлений, таких как лесные пожары.