Поворот не туда: ископаемое топливо по-прежнему доминирует, несмотря на развитие зелёной энергетики

В новом отчёте Института энергетики говорится, что рост возобновляемых источников энергии не повлиял на преобладание ископаемого топлива в глобальном энергопотреблении в 2022 году.

Мировой спрос на энергию вырос на 1% в прошлом году, как показано в Статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy). В нем подчёркивается, что 82% от общего объёма поставок были обеспечены за счёт добычи нефти и газа.

И это несмотря на колосальное увеличение объёмов производства чистой энергии - на 266 гигаватт.

"Вопреки значительному расширению использования ветровой и солнечной энергии, выбросы парниковых газов снова увеличились", - заявила Джульет Давенпорт, глава британского Института энергетики Energy Institute. "Мы по-прежнему движемся в направлении, обратном тому, которое было обозначено в Парижском соглашении по климату", - добавила она.

Какие виды ископаемого топлива преобладали в энергоснабжении в 2022 году?

Прошлый год был отмечен глобальным энергитическим кризисом из-за вторжения России в Украину. Цены на газ и уголь в Европе и Азии побили все рекорды.

Несмотря на потрясения, мировой спрос на энергоресурсы вырос. Так, спрос на первичную энергию увеличился примерно на 1% после снижения на 5,5% в 2021 году. Но это примерно на 3% выше показателя, зафиксированного в "докоронавирусном", 2019 году.

Производственные мощности возобновляемых источников энергии выросли, но этого недостаточно, чтобы вытеснить ископаемые виды топлива с доминирующих позиции Canva

Нефть, газ и уголь закрепили свои доминирующие позиции в удовлетворении глобального спроса на энергоносители.

На возобновляемые источники энергии, за исключением гидроэнергетики, приходилось 7,5% мирового энергопотребления, что примерно на 1% выше, чем годом ранее.

Объёмы потребления нефти увеличились на 2,9 млн баррелей в сутки и доросли до отметки в 97,3 млн б/с. Однако по сравнению с доковидными временами, этот показатель снизился на 0,7%.

Отчёт был впервые опубликован Институтом энергетики совместно с консалтинговыми компаниями KPMG и Kearny. Эксперты переняли опыт у BP, который работал над докладом с 1950-х годов.

Что означает рост использования ископаемого топлива для климата?

Наша сохраняющаяся зависимость от ископаемого топлива представляет собой серьёзную угрозу для окружающей среды.

Учёные говорят, что миру необходимо сократить выбросы парниковых газов примерно на 43% к 2030 году по отношению к уровню 2019 года, чтобы иметь хоть какую-то надежду на **достижение целей Парижского соглашения**и удержать глобальное потепление ниже отметки в 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Однако эксперты отмечают, что правительства стран увеличили финансирование нефтедобывающей и газовой промышленности. В 2022 году они потратили свыше 900 миллиардов евро субсидий на добычу ископаемого топлива. Это самая большая сумма за всю историю наблюдений.