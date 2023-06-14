Какие страны установили больше всего солнечных батарей в 2022?

Euronews

Ожидается, что в 2023 году солнечные батареи будут вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть 57% нужд ЕС.

В прошлом году в мире установили на 49% больше солнечных панелей на крышах домов, чем в предыдущем, говорится в новом докладе ассоциации SolarPower Europe.

По её данным, увеличение количества панелей на крышах домов до мощности в 118 миллиардов ватт (гигаватт или ГВт) позволило обеспечить энергией 36 миллионов домов по всему миру.

Общий объем солнечной энергии вырос на 45% и достиг 1,2 триллиона ватт (тераватт или ТВт), что позволяет возобновляемым источникам энергии вырабатывать 1 612 ТВт-часов (ТВт-ч) электроэнергии в 2023 году. Это эквивалентно 57% от общего спроса на электроэнергию в ЕС.

"Мир осознал, что кризис ископаемого топлива — это кризис, который никогда не проходит, — говорит президент SolarPower Europe Аристотелис Чантавас. — Как никогда раньше, люди во всех частях света обращаются к солнечной энергии. В год, характеризующийся энергетическим и климатическим кризисом, надежда на солнечную энергию продолжает сиять".

Мощность солнечных батарей, установленных с 2000 по 2022 гг. SolarPower Europe

Использование солнечной энергии бьет рекорды уже десятый год подряд.

Миру потребовалось 22 года, чтобы собрать парк солнечныех батарей мощностью в один тераватт, но в отчете прогнозируется, что к концу десятилетия мы сможем ежегодно устанавливать 1 ТВт солнечных батарей.

Какие страны используют больше всего солнечной энергии?

В 2022 году число стран, где ежегодно устанавливают солнечные батареи, производящие более 1 ГВт, увеличилось с 12 до 26. К 2025 году, по прогнозам авторов доклада, более 50 стран будут производить более 1 ГВт солнечной энергии в год.

Европейские государства — это 12 стран-тяжеловесов солнечной энергетики, во главе с Испанией, Германией, Польшей, Нидерландами и Италией.

Развитие солнечной энергетики в Польше превзошло все ожидания. В основном это связано с резким ростом числа небольших систем "потребительских" установок на крышах домов, которые позволяют домовладельцам получать вознаграждение не только за производство, но и за потребление энергии.

Вот полный список из 26 крупнейших солнечных держав, ранжированный по количеству дополнительных солнечных установок, установленных ими в прошлом году:

Китай США Индия Бразилия Испания Германия Япония Польша Нидерланды Австралия Южная Корея Италия Франция Тайвань Чили Дания Турция Греция Южная Африка Австрия Великобритания Мексика Венгрия Пакистан Израиль Швейцария

Что сдерживает солнечную революцию?

Солнечная энергия — очевидный выбор при переходе к новой энергетике, но не всё так просто. 20 из 26 стран, в которых активно используется солнечная энергия, называют проблемы энергосистем ключевым препятствием для развития солнечной энергетики.

Ограниченные мощности электросетей и отсутствие гибкости или накопителей в национальных электроэнергетических системах представляют собой критический риск для глобального перехода к использованию солнечной энергии, говорится в отчете.

"Сети и гибкость — это спящий гигант энергетического перехода, и этот гигант просыпается, — говорит директор по анализу рынка компании SolarPower Europe Майкл Шмела. — Мы устанавливаем огромное количество солнечных батарей, и нам нужно иметь возможность использовать их, когда нам это необходимо. Правительства по всему миру должны сделать модернизацию инфраструктуры электроснабжения и хранения электроэнергии политическим приоритетом".