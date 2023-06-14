Какие страны установили больше всего солнечных батарей в 2022?

Ожидается, что в 2023 году солнечные батареи будут вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть 57% нужд ЕС.
В прошлом году в мире установили на 49% больше солнечных панелей на крышах домов, чем в предыдущем, говорится в новом докладе ассоциации SolarPower Europe.
По её данным, увеличение количества панелей на крышах домов до мощности в 118 миллиардов ватт (гигаватт или ГВт) позволило обеспечить энергией 36 миллионов домов по всему миру.
Общий объем солнечной энергии вырос на 45% и достиг 1,2 триллиона ватт (тераватт или ТВт), что позволяет возобновляемым источникам энергии вырабатывать 1 612 ТВт-часов (ТВт-ч) электроэнергии в 2023 году. Это эквивалентно 57% от общего спроса на электроэнергию в ЕС.
"Мир осознал, что кризис ископаемого топлива — это кризис, который никогда не проходит, — говорит президент SolarPower Europe Аристотелис Чантавас. — Как никогда раньше, люди во всех частях света обращаются к солнечной энергии. В год, характеризующийся энергетическим и климатическим кризисом, надежда на солнечную энергию продолжает сиять".
Использование солнечной энергии бьет рекорды уже десятый год подряд.
Миру потребовалось 22 года, чтобы собрать парк солнечныех батарей мощностью в один тераватт, но в отчете прогнозируется, что к концу десятилетия мы сможем ежегодно устанавливать 1 ТВт солнечных батарей.
Какие страны используют больше всего солнечной энергии?
В 2022 году число стран, где ежегодно устанавливают солнечные батареи, производящие более 1 ГВт, увеличилось с 12 до 26. К 2025 году, по прогнозам авторов доклада, более 50 стран будут производить более 1 ГВт солнечной энергии в год.
Европейские государства — это 12 стран-тяжеловесов солнечной энергетики, во главе с Испанией, Германией, Польшей, Нидерландами и Италией.
Развитие солнечной энергетики в Польше превзошло все ожидания. В основном это связано с резким ростом числа небольших систем "потребительских" установок на крышах домов, которые позволяют домовладельцам получать вознаграждение не только за производство, но и за потребление энергии.
Вот полный список из 26 крупнейших солнечных держав, ранжированный по количеству дополнительных солнечных установок, установленных ими в прошлом году:
- Китай
- США
- Индия
- Бразилия
- Испания
- Германия
- Япония
- Польша
- Нидерланды
- Австралия
- Южная Корея
- Италия
- Франция
- Тайвань
- Чили
- Дания
- Турция
- Греция
- Южная Африка
- Австрия
- Великобритания
- Мексика
- Венгрия
- Пакистан
- Израиль
- Швейцария
Что сдерживает солнечную революцию?
Солнечная энергия — очевидный выбор при переходе к новой энергетике, но не всё так просто. 20 из 26 стран, в которых активно используется солнечная энергия, называют проблемы энергосистем ключевым препятствием для развития солнечной энергетики.
Ограниченные мощности электросетей и отсутствие гибкости или накопителей в национальных электроэнергетических системах представляют собой критический риск для глобального перехода к использованию солнечной энергии, говорится в отчете.
"Сети и гибкость — это спящий гигант энергетического перехода, и этот гигант просыпается, — говорит директор по анализу рынка компании SolarPower Europe Майкл Шмела. — Мы устанавливаем огромное количество солнечных батарей, и нам нужно иметь возможность использовать их, когда нам это необходимо. Правительства по всему миру должны сделать модернизацию инфраструктуры электроснабжения и хранения электроэнергии политическим приоритетом".